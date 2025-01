Poin-Poin Pelantikan Donald Trump Jadi Presiden AS, dari Lokasi hingga Tamu Undangan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump akan dilantik sebagai presiden Amerika Serikat pada Senin (20/1/2025) waktu setempat, mengawali masa jabatan keduanya yang menjadi salah satu kebangkitan politik paling mencengangkan dalam sejarah Amerika.

Menurut tradisi, Hari Pelantikan sebagian besar didedikasikan untuk kemegahan dan kemewahan. Momen ini akan diisi dengan pindahnya presiden AS periode sebelumnya, Joe Biden, dari Gedung Putih dan disusul dengan kedatangan Donald Trump.

Namun Trump juga telah berjanji untuk menandatangani serangkaian perintah eksekutif mengenai berbagai hal mulai dari keamanan perbatasan hingga produksi minyak dan gas pada hari pertamanya menjabat.

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui tentang Hari Pelantikan Presiden AS dikutip dari Reuters:

Kapan Pelantikan Dilakukan

Trump akan mengambil sumpah jabatan, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Roberts, pada pukul 12 siang waktu lokal. Pelantikan awalnya akan dilakukan di depan Gedung DPR AS, tetapi sekarang akan dilakukan di dalam kompleks kongres karena cuaca yang sangat dingin.

Trump kemudian akan menyampaikan pidato pelantikannya. Dalam wawancara, dia mengatakan bahwa pidatonya membangkitkan semangat dan menyatukan. Hal itu akan menandai perubahan dari pidato Hari Pelantikannya yang pertama pada 2017, yang menguraikan negara yang hancur yang ia gambarkan sebagai "Pembantaian Amerika."

Presiden yang akan lengser, Joe Biden dari Partai Demokrat, mengatakan bahwa dia berencana untuk menghadiri upacara tersebut dan menyaksikan penyerahan kekuasaan, sebuah penghormatan yang tidak diberikan Trump, seorang Republikan, kepadanya empat tahun sebelumnya.

Bintang musik country Carrie Underwood dijadwalkan tampil di upacara pelantikan.

Tamu Undangan

Trump telah melanggar preseden dan mengundang beberapa pemimpin asing ke upacara tersebut. Secara historis, mereka tidak menghadiri pelantikan karena masalah keamanan dan telah mengirim diplomat sebagai gantinya.

Presiden Argentina, Javier Milei, pendukung kuat Trump, mengatakan dia akan hadir, menurut laporan. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan dia berharap untuk hadir. Presiden China Xi Jinping tidak hadir, meskipun diundang, tetapi mengirim utusan senior.

Sementara itu, Penasihat Trump Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, Jeff Bezos, CEO Amazon, dan Mark Zuckerberg, CEO Meta Platforms juga hadir.

Tak Ada Pawai Militer

Kondisi cuaca juga memaksa penyelenggara untuk membatalkan rencana pawai di Pennsylvania Avenue yang akan diikuti oleh resimen militer, marching band sekolah, kendaraan hias, dan kelompok warga. Pawai tersebut sekarang akan diadakan di Capital One Arena yang berkapasitas 20.000 tempat duduk di pusat kota Washington.

Mulai Bekerja

Dalam sebuah pertemuan umum pada Minggu (19/1/2025) kemarin, Trump mengatakan bahwa dia akan menandatangani sejumlah tindakan eksekutif yang mencakup berbagai isu, mulai dari mengakhiri program pemerintah yang bertujuan untuk memastikan keberagaman gender dan ras di tempat kerja hingga mengamankan perbatasan selatan dengan Meksiko.

Seorang sumber yang mengetahui perencanaan tersebut mengatakan bahwa Trump sedang mempersiapkan untuk menandatangani lebih dari 200 tindakan eksekutif pada hari pertama masa jabatannya.

Tindakan tersebut sebagian besar akan difokuskan pada keamanan perbatasan. Di antaranya adalah arahan untuk mengklasifikasikan kartel narkoba sebagai "organisasi teroris asing," mengumumkan keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko dan bergerak menuju pemulihan kebijakan "Tetap di Meksiko" yang memaksa pencari suaka non-Meksiko untuk menunggu di Meksiko hingga jadwal sidang pengadilan AS mereka.

Trump diperkirakan akan menandatangani perintah yang memberikan petugas imigrasi lebih banyak keleluasaan untuk menangkap migran tanpa catatan kriminal, mengirim lebih banyak pasukan ke perbatasan AS-Meksiko dan memulai kembali pembangunan tembok perbatasan.

Perintah tersebut akan mencakup upaya untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil dan menindaklanjuti janji kampanye Trump yang sering dinyatakan untuk meningkatkan pengeboran minyak.

Trump juga mengatakan akan mengeluarkan pengampunan bagi para terdakwa yang dihukum karena keterlibatan mereka dalam serangan pada tanggal 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS. Trump juga mengatakan bahwa dia akan memulihkan akses TikTok ke pasar AS.

Pesta

Akan ada sedikitnya 18 gala pelantikan yang diadakan di seluruh Washington selama akhir pekan dan Senin, tiga di antaranya dianggap resmi dan Trump diperkirakan akan hadir.

Pada Minggu, malam sebelum pelantikan, Trump mengadakan "Make America Great Again Victory Rally" bergaya kampanye di Capital One Arena. Itu adalah unjuk rasa pertama Trump di Distrik Columbia sejak serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS.

Pada Senin, Zuckerberg dari Meta akan menjadi tuan rumah bersama resepsi untuk para donatur miliarder dari Partai Republik bersama dengan raja kasino Miriam Adelson dan pemilik Houston Rockets Tilman Fertitta, pilihan Trump untuk duta besar di Italia.

Taipan minyak dan gas Harold Hamm, donatur utama Trump, akan menjadi tuan rumah pesta menonton pelantikan pada Senin di atap hotel bersejarah Hay-Adams dekat Gedung Putih.

Dibiayai Uber Hingga Apple

Acara resmi didanai oleh komite pelantikan Trump, yang diketuai oleh sekutu lama Trump, Steve Witkoff, seorang pengembang real estat yang dipilih Trump untuk menjadi utusan Timur Tengahnya, dan Kelly Loeffler, mantan senator AS dan pilihan Trump untuk mengepalai Badan Usaha Kecil.

Komite akan bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya kecuali upacara pelantikan di Capitol, yang ditanggung oleh pembayar pajak.

Bezos dan Zuckerberg berjanji untuk menyumbangkan masing-masing US$1 juta kepada komite, seperti halnya CEO Apple Tim Cook dan CEO OpenAI Sam Altman. Uber dan CEO-nya, Dara Khosrowshahi, masing-masing menyumbangkan $1 juta untuk dana tersebut.

Trump mengumpulkan rekor US$106,7 juta untuk pesta pelantikannya tahun 2017. Komitenya telah mengumpulkan lebih dari US$170 juta kali ini, menurut laporan media.