Dituduh Campuri Urusan Pemilu, AS Beri Sanksi ke Entitas Rusia dan Iran

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah entitas di Iran dan Rusia karena diduga mencampuri pemilu AS tahun 2024.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah entitas di Iran dan Rusia, menuduh mereka berupaya mencampuri pemilu AS tahun 2024.

Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya menyebut, sejumlah entitas - anak perusahaan dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dan sebuah organisasi yang berafiliasi dengan badan intelijen militer Rusia (GRU) - bertujuan untuk memicu ketegangan sosial-politik dan memengaruhi para pemilih AS selama pemilu AS tahun 2024.

"Pemerintah Iran dan Rusia telah menargetkan proses dan lembaga pemilihan umum kami dan berupaya memecah belah rakyat Amerika melalui kampanye disinformasi yang terarah," kata Pelaksana Tugas Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Bradley Smith, dalam pernyataan tersebut dikutip dari Reuters, Rabu (1/1/2025).

"Amerika Serikat akan tetap waspada terhadap musuh yang akan merusak demokrasi kita."

Merespons hal tersebut, Kedutaan Besar Rusia di Washington mengatakan pihaknya tidak pernah dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk Amerika Serikat.

"Seperti yang telah berulang kali ditegaskan oleh Presiden Vladimir Putin, kami menghormati keinginan rakyat Amerika. Semua sindiran tentang 'intrik Rusia' adalah fitnah jahat yang diciptakan untuk digunakan dalam pertikaian politik internal di Amerika Serikat," kata juru bicara Kedutaan Besar Rusia tersebut.

Sementara itu, Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Donald Trump dari Partai Republik terpilih sebagai presiden pada bulan November, mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris dan mengakhiri kebangkitan yang luar biasa empat tahun setelah ia dikeluarkan dari Gedung Putih.

Departemen Keuangan mengatakan bahwa Cognitive Design Production Center telah merencanakan operasi pengaruh setidaknya sejak tahun 2023 yang dirancang untuk memicu ketegangan di antara para pemilih atas nama IRGC.

Departemen Keuangan menuduh Center for Geopolitical Expertise (CGE) yang berpusat di Moskow menyebarkan disinformasi tentang para kandidat dalam pemilihan umum serta mengarahkan dan mensubsidi pembuatan deepfake.

Departemen Keuangan mengatakan bahwa CGE juga memanipulasi sebuah video untuk menghasilkan tuduhan tak berdasar mengenai seorang calon wakil presiden tahun 2024. Namun, mereka tidak menyebutkan secara spesifik kandidat mana yang menjadi sasaran.

Pusat yang berpusat di Moskow, atas arahan GRU, menggunakan perangkat AI generatif untuk menciptakan disinformasi yang disebarkan melalui jaringan situs web yang dirancang agar tampak seperti outlet berita yang sah, kata Departemen Keuangan.

Mereka menuduh GRU memberikan dukungan finansial kepada CGE dan jaringan fasilitator yang berbasis di AS untuk membangun dan memelihara server dukungan AI-nya dan memelihara jaringan sedikitnya 100 situs web yang digunakan dalam operasi disinformasinya. Direktur CGE juga terkena sanksi dalam tindakan hari Selasa.

Penilaian ancaman tahunan AS yang dirilis pada bulan Oktober mengatakan Amerika Serikat melihat ancaman yang semakin meningkat dari Rusia, Iran, dan China yang mencoba memengaruhi pemilu, termasuk dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk menyebarkan informasi palsu atau memecah belah.