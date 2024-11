Bikin Gemes, Ini Momen Bobby 'Cakar dan Gigit' Wajah Prabowo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo mengunggah kedekatannya dengan kucing kesayangannya Bobby Kertanegara di istana negara.

Tampak dari foto yang diunggah Prabowo itu Bobby si kucing putih kesayangannya sedang dipeluk Prabowo.

Yang menarik adalah Bobby justru terlihat tengah menggaruk atau menyentuh hidung Prabowo, yang tampaknya tidak sengaja terekam kamera.

Bahkan, mulut Bobby tampak hendak menggigit pipi bawah bagian kanan Prabowo.

Prabowo sendiri yang memakai jas berwarna hitam tampak pasrah disentuh hidungnya oleh Bobby dan tampak sedikit menutup matanya.

Dia menyematkan emoticon love dengan simbol tangan dari postingan foto tersebut.

Baru beberapa menit diunggah, foto tersebut sudah dilike hingga 400.000 orang.

Foto tersebut langsung mendapat banyak komentar dari warganet sebagai berikut

Cuman Boby yang berani nyerang pak prabowo



Cuma bobby yg brani nyakar muka presiden



Siapa yang berani cakar muka bapak? Ya tuan muda bobby



Tahta tertinggi Presiden️Tahta tertinggi Bobi️



Cuman Bobby yang kaki-nya berani numpang di muka presiden



emang sopan grauk grauk muka presiden



cuma bobby yang berani begini



Bapak Presiden with Bobby The Bos



Memanglah bob bob...



Bobby said : "liat nih kawan cuma aku loh yg bisa comot presiden"



pak bawa boby kesini pak kebanjrbaru kalsel @prabowo



Gemess bgt emotnya @anitiara10

Real King Maker si Bobby

Bapak digigit hewan buaasss

Nah kan si bobi tangannya nakal

TOMBOL BOOBY ITU PRESIDEN RI

majikannya presiden



Bobby be like, “HANYA ADA SATU MAJIKAN DI RUMAH INI.”

Pas diliat lagi, ternyata itu lagi dicium ya pak wowonya WKWKWK

Inilah pengendali sebenarnya negara ini

Ahh bobby lagii gemes sama bapak yaa...