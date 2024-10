Cara dan Minimal Isi Saldo e-Toll di Indomaret

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Kartu e-Toll menjadi benda wajib saat masyarakat melakukan perjalanan melalui jalan-jalan tol di seluruh Indonesia. Per 2017, kendaraan yang melewati gerbang tol, tidak dapat lagi membayar secara tunai atau cash.

Mengutip laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), e-Toll adalah kartu elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi sistem pembayaran non-tunai (cashless) saat memasuki jalan tol di seluruh Indonesia.

Tentunya e-Toll berisi saldo uang elektronik dengan jumlah saldo yang cukup sesuai jarak tempuh perjalanan dan pembayarannya dilakukan dengan tapping di Gerbang Tol Otomatis (GTO).

Adapun, e-Toll dalam hal ini disediakan oleh perbankan dalam negeri. Misalnya Bank Mandiri dengan e-Money yang kerap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian Flazz BCA dari Bank BCA juga dapat digunakan untuk membayar tol.

Kemudian Bank BNI menawarkan TapCash, sementara uang elektronik isi ulang Bank BRI dengan merek BRIZZI.

Saldo e-Toll dapat di isi ulang pada beberapa gerbang tol yang tersedia melalui layanan top up saldo elektronik.

Saat ini, perkembangan digital memungkinkan isi ulang e-Toll melalui mobile banking maupun aplikasi di smartphone yang dilengkapi Near Field Communication (NFC).

Selain itu, isi ulang juga dapat dilakukan di minimarket yang menyediakan layanan pengisian saldo elektronik tersebut, salah satunya Indomaret.

Cara Top Up/Isi Ulang e-Toll di Indomaret

Top up melalui Indomaret Untuk melakukan top up saldo e-Toll di Indomaret, langkah-langkahnya mirip dengan proses top up di Alfamart. Berikut ini cara top up saldo e-Toll di Indomaret:

Serahkan kartu e-Toll Anda kepada kasir di Indomaret. Sebutkan nominal saldo yang ingin Anda isi, dengan jumlah minimal Rp20.000 dan maksimal Rp1.000.000. Kasir akan memproses permintaan Anda untuk melakukan pengisian saldo e-Toll. Setelah proses selesai, Anda akan menerima struk pembayaran dari kasir. Bayar total nominal yang Anda sebutkan kepada kasir, ditambah dengan biaya administrasi yang biasanya berkisar antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000.

Cara Mengecek Saldo e-Money Tanpa NFC

Mengecek Saldo e-Money Melalui Minimarket Alfamart atau Indomaret

Bagi yang tidak dilengkapi dengan fitur NFC pada layar handphone, dapat melakukan pengecekan saldo e-Money melalui minimarket seperti Alfamart atau Indomaret. Cukup mengunjungi kasir dan meminta bantuan untuk mengecek saldo e-Money atau e-Toll pada kartu e-Money.

Pengecekan Saldo e-Money Melalui Internet Banking Mandiri

Selain menggunakan minimarket, pengecekan saldo e-Money atau e-Toll juga bisa dilakukan melalui layanan Internet Banking Mandiri. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Buka situs web ib.mandiri.co.id melalui perangkat seluler atau laptop. Masukkan kredensial login, yaitu username dan password Anda. Pilih opsi "Uang Elektronik" dari menu utama. Pilih "Mandiri e-Money" di menu berikutnya. Pilih "Informasi Saldo". Klik "Kirim" untuk mengirim permintaan. Tunggu beberapa saat hingga informasi saldo Anda muncul.

Pengecekan Saldo e-Money Melalui ATM

Selain itu, saldo e-Money juga dapat dicek melalui ATM yang mendukung layanan e-Money. Berikut langkah-langkahnya: