Arsjad Rasjid 'Didepak' Anindya Bakrie dari Ketum Kadin, Begini Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA – Bos emiten tambang PT Indika Energy Tbk. (INDY), Arsjad Rasjid didepak dari kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia oleh Anindya Bakrie lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub Jakarta.

Arsjad tebru saja menolak. Dia menuding bahwa Munaslub Jakarta yang menunjuk secara aklamasi Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin ilegal. Selain itu, Arsjad Rasjid juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk turun tangan mengatasi polemik ketua umum Kadin.

Di sisi lain, proses suksesi kepemimpinan Kadin dari Arsjad Rasjid ke Anindya Bakrie terjadi di tengah proses transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto. Arsjad saat Pilpres 2024 lalu bukan pendukung Prabowo Subianto. Dia adalah Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara itu, Anindya Bakrie berada di barisan pengusaha yang mendukung Prabowo Subianto. Prabowo sperti diketahui berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

Siapa sebenarnya sosok Arsjad Rasjid?

Mengutip laporan tahunan INDY tahun 2023. Arsjad saat ini berusia 53 tahun, warga negara Indonesia, menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy sejak April 2016, dan diangkat kembali

berdasarkan Akta Nomor 8 tertanggal 22 April 2022.

Sebelumnya, Arsjad menempati posisi sebagai Wakil Direktur Utama dari Mei 2014 sampai April 2016, dan Direktur Utama dari Februari 2007 sampai Mei 2014. Arsjad Rasjid pernah menjabat Komisaris Utama Indika Energy tahun 2000 berdasarkan Akta Nomor 31 tertanggal 19 Oktober 2000.

Arsjad juga menjabat berbagai posisi dalam anak-anak perusahaan Indika Energy, yaitu sebagai Komisaris Utama PT Indika Infrastruktur Investindo (sejak Mei 2021). Dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Indika Inti Corpindo (sejak Juni 2020), PT Kideco Jaya Agung (sejak

Februari 2017), PT Indika Energy Infrastructure (sejak Desember 2016) dan Dewan Pembina Indika Foundation (sejak Februari 2017).

Arsjad Rasjid menjabat juga sebagai Komisaris PT Rukun Raharja Tbk. (sejak

Juni 2014) dan PT Grab Teknologi Indonesia (sejak 2020).

Selain itu, beliau ditunjuk sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) periode 2021-2026 (sejak Juli 2021), ditunjuk menjadi Host of B20 Summit Indonesia 2022, dan memimpin Keketuaan ASEAN Business Advisory Council Indonesia 2023.

Adapun Arsjad Rasjid adalah lulusan University of Southern California di bidang Computer Engineering tahun 1990, dan meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis tahun 1993 dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat.

Pada 2016, dia mengikuti program Executive Education - International Directors Programme 2016 di INSEAD yang diselenggarakan di Singapura dan

Fountainebleau, Perancis. Pada 2014 dia menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat.

Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum Kadin untuk masa bakti 2021-2026. Dia juga pernah terjun ke dunia politik pada Pilpres 2024 lalu. Arsjad tercatat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud. Sayangnya, Ganjar-Mahfud kalah. Arsjad pun terancam kehilangan kursi ketua umum Kadin, usai bekas kompetitornya, Anindya Bakrie diangkat sebagai ketua umum melalui mekanisme Munaslub.