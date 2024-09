IFG Life Dukung Pelestarian Lingkungan Gunung Rinjani

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA– PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menegaskan komitmen untuk mendukung pelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat, serta mendorong gaya hidup sehat melalui wisata alam terbuka.

Gatot Haryadi, Corporate Secretary IFG Life, mengatakan bahwa kali ini IFG Life bersama dengan Geopark Rinjani Lombok dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) melaksanakan kampanye “Rinjani Zero Waste Mountain Camp 2024” untuk membangun kesadaran menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon dan kampanye pendakian bebas sampah.

“Sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan, IFG Life mendukung gaya hidup sehat masyarakat dalam bentuk wisata alam terbuka. Namun, gaya hidup sehat ini menjadi kurang bermakna apabila dalam praktiknya meninggalkan banyak sampah. Di kegiatan kali ini, kami melakukan kampanye pendakian bebas sampah, penanaman pohon dan juga berhasil mengumpulkan dan membawa turun sebanyak 89 kg sampah dari Gunung Rinjani,” ujar Gatot dalam keterangan resmi, pada Senin (16/9/2024).

Sebagai salah satu destinasi wisata alam pendakian yang populer di Indonesia, Gunung Rinjani terus mengalami kenaikan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan internasional.

Sepanjang 2023, kawasan TNGR menerima sebanyak 140.000 kunjungan pendakian. Namun, peningkatan kunjungan ini juga diikuti dengan meningkatnya jumlah sampah di Gunung Rinjani. Hal ini sangat disayangkan karena selain merusak keindahan alam juga mengancam kelestarian lingkungan.

Sebagai informasi, gerakan Rinjani Zero Waste Mountain Camp 2024 fokus pada praktik pendakian bebas sampah di Kawasan TNGR. Kegiatan ini didukung oleh IFG, BUMN holding asuransi, penjaminan, dan investasi, beserta beberapa anggota holding lainnya yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth).

Mengusung tagline “Proud to be Rinjani Zero Waste Trekker”, kegiatan ini berlangsung selama lima hari mulai Selasa (3/9/2024) sampai dengan Sabtu (7/9/2024), mencakup kampanye zero waste trekking, penanaman pohon, aksi bersih gunung/jalur pendakian, Geopark Goes to School dan Youth Educamp, serta sarasehan zero waste trekking dan launching buku panduan.

“Para peserta yang mengikuti kegiatan juga ini mendapatkan edukasi dan pelatihan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab juga bagaimana mengimplementasikan konsep zero waste selama pendakian. Kami berharap dapat berkontribusi menciptakan generasi pendaki yang lebih bertanggung jawab dan mendukung pariwisata berkelanjutan di kawasan TNGR. Tak lupa, seluruh pendaki pada Rinjani Zero Waste Mountain Camp ini telah dilindungi oleh IFG LifeSAVER agar mereka dapat mendaki Gunung Rinjani tanpa rasa was-was,” papar Gatot.