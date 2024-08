Jokowi Reshuffle Kabinet Pagi ini (19/8): Yasonna-Arifin Dicopot, Bahlil-Rosan Masuk

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada pagi ini, Senin (19/8/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pada pukul 09.30 WIB, orang nomor satu di Indonesia itu diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara, Jakarta.

Dia melanjutkan Menteri dan Kepala Badan yg akan dilantik Presiden adalah Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif,” kata Ari dalam keterangan resmi, Senin (19/8/2024).

Senada, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) mengamini bahwa Kepala Negara bakal merombak banyak tokoh di kabinetnya.

Mulai dari Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Invetasi, Wamen Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala BPOM di Istana Negara.

"Para Menteri terkait diundang dan keluarga diundang untuk hadir,” ucap Yusuf.

Berdasarkan informasi yang beredar, nama-nama baru diprediksi akan mengganti posisi menteri. Salah satunya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang akan digantikan oleh Politisi Partai Gerindra Supratman Andi Atgas.

Kemudian, posisi Menteri ESDM yang saat dijabat Arifin Tasrif akan digantikan Bahlil Lahadalia. Imbasnya, kursi Menteri Investasi/Kepala BKPM yang saat ini dijabat Bahlil akan diisi oleh Rosan Roeslani. Seperti diketahui, Rosan sendiri merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Selain itu, Jokowi dikabarkan akan melantik Kepala Badan Gizi dan Kepala Badan POM. Badan Gizi sendiri merupakan badan baru yang dibentuk Jokowi pada Agustus 2024 untuk mendukung program makan siang gratis atau makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Terakhir, Jokowi juga membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan yang akan dipimpin oleh Hasan Nasbi. Layaknya Rosan, Hasan Nasbi juga merupakan salah satu tim sukses atau timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Respons Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan dirinya sudah siap apabila masuk dalam daftar reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

“Isu reshuffle adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready [apa aku siap atau tidak? Aku sudah sangat siap],” kata Yasonna dalam acara Peluncuran Desain Baru Paspor Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Sabtu (18/8/2024).

Ketika awak media bertanya apakah dirinya benar akan diganti atau tidak, ia meminta untuk menunggu kepastian dari Istana.

“Kita tunggu besok lusa [Senin, 19 Agustus 2024],” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menekankan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.

"Ya kalau diperlukan [reshuffle kabinet]. Saya 'kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," jelas Jokowi di sela kegiatan kerja di IKN beberapa waktu lalu.

Saat ditanya lebih lanjut soal terkait kemungkinan menteri yang akan diganti, Presiden Jokowi enggan menjawab kabar tersebut.

Jokowi kemudian melontarkan kembali pertanyaan kepada awak media soal dari mana isu tersebut berasal.

"Katanya siapa? Katanya siapa? Ya isu, enggak usah saya jawab, enggak usah saya jawab," ucap Presiden.

Berikut bocoran nama menteri dan kepala badan dalam reshuffle kabinet

1. Menkumham RI Yasonna Laoly diganti Supratman Andi Atgas

2. ⁠Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia

3. ⁠Kepala BKPM/ Menteri Investasi Rosan Roeslani

4. ⁠Prof Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi

5. Hasan Nasbi Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan