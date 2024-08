Bantahan Istana Soal Rumor Sewa 1.000 Mobil Demi HUT RI di IKN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) membantah kabar soal penyewaan hingga 1.000 unit mobil VVIP untuk mobilisasi saat penyelenggaran Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI 17 Agustus 2024 mendatang, di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantar.

Kepala Biro Humas Kemensetneg Edy Cahyono mengatakan bahwa mobilisasi di Ibu Kota Nusantara saat 17 Agustus nantinya diutamakan dengan transportasi massal. Dia menyebut itu menjadi tanggung jawab Setneg.

Sementara itu, operasional untuk kendaraan roda empat yakni mobil diklaim tidak melebihi 100 unit. "Kemudian untuk operasional dan lain-lain, kalau di hitungan kita tidak lebih dari 100 lah. Mungkin 120 atau apa. Unitnya," terang Edy kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pihak Setneg menyebut angkutan bus akan digunakan para menteri dan tamu negara ketika HUT ke-79 RI nantinya. Sementara itu, mobilisasi untuk tamu-tamu VVIP bakal diatur oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Adapun harga sewa mobil di sekitar kawasan IKN Nusantara melonjak hingga 100% jelang perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto mengatakan bahwa permintaan mobil rental semakin banyak dan terjadi kenaikan harga sewa mobil sejak memasuki Agustus 2024.

Harga sewa mobil normal untuk Fortuner sekitar Rp2,5 juta per hari, katanya, menjadi Rp5 juta per hari, kemudian Hi-Ace Rp3,5 juta menjadi Rp15 juta per hari.

"Bahkan untuk Alphard yang biasanya Rp7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp25 juta per hari," ujar Damun, Senin (5/8/2024).

Dia mengaku Setneg menyewa sedikitnya 100 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara VVIP pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 100 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ujar Damun.