Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Kuat di Jabar, Batal Maju Pilgub Jakarta?

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golkar menyebut bahwa elektabilitas Ridwan Kamil lebih kuat di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan hal tersebut usai memberikan surat keputusan dukungan kepada sejumlah bakal calon kepala daerah.

“Kita telah mengeluarkan penugasan kepada RK [Ridwan Kamil] untuk [maju Pilgub] Jakarta dan Jabar. Tetapi, dari hasil survei, ternyata pak RK lebih kuat di Jabar,” katanya di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (18/7/2024).

Dia lantas menukil hasil survei sejumlah lembaga terkait elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat. Menurut Lodewijk, hasil sejumlah survei menunjukkan bahwa keunggulan RK menembus 52%, sementara perolehan dari hasil survei Litbang Kompas menunjukkan angka cukup bagus sebesar 36,7%.

Namun demikian, dirinya tidak memberikan pernyataan lugas terkait keputusan akhir Golkar perihal pencalonan RK.

“Nanti kita lihat Pak RK, mungkin teman-teman tahu dia mau OTW [on the way] ke mana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar memastikan bahwa sosok Ridwan Kamil akan maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat 2024.

Lodewijk sempat menyampaikan hal tersebut usai Golkar mengusulkan duet Kaesang Pangarep-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta.

“Iya karena itu, otomatis Pak RK akan tetap di Jawa Barat,” katanya, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, pengambilan keputusan Golkar telah didasarkan kepada berbagai pertimbangan, salah satunya survei elektabilitas.

Adapun, dalam survei yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) belum lama ini, nama Ridwan Kamil masih menjadi calon favorit di Pilgub Jawa Barat 2024.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani. Hasil survei yang dilakukan pada 9 Juni 2024–1 Juli 2024 menunjukkan bahwa Ridwan Kamil meraih 50,6% suara dari responden.

"50,6% masyarakat Jawa Barat itu memilih Ridwan Kamil, jadi masih memilih incumbent sebagai gubernur," kata Deni dalam dalam siaran Peluang Calon-calon Gubernur dalam Pilkada Jawa Barat di kanal YouTube SMRC TV, Sabtu (13/7/2024).