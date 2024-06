Anies Tanggapi Klaim Airlangga soal Ridwan Kamil Sudah "OTW Jakarta"

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Anies Baswedan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang membandingkan dirinya dengan Ridwan Kamil (RK) terkait persiapan menuju Pilkada DKI Jakarta 2024.

Berjumpa awak media usai menyembelih hewan kurban Iduladha di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dia mengaku lebih mengkhawatirkan nasib warga Jakarta ketimbang sosok yang akan menjadi lawannya di Pilkada nanti.

“Yang penting itu warga Jakartanya, bukan siapa yang ikut [Pilkada]nya,” katanya kepada awak media di lokasi, Senin (17/6/2024).

Menurut Anies, Jakarta masih mempunyai banyak pekerjaan rumah agar bisa menjadi kota yang penduduknya setara.

Permasalahan tersebut di antaranya berkaitan dengan kurangnya lapangan kerja hingga perlindungan atas tempat tinggal.

Dia lantas mencontohkan nasib warga eks Kampung Bayam di Jakarta Utara yang hingga saat ini masih terkendala tempat tinggal.

“Mereka yang membutuhkan pekerjaan agar mendapat pekerjaan, yang butuh perlindungan agar mendapat perlindungan. Lebih penting ngomongin kampung bayam, daripada telantar terus,” sambung Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 ini.

Selain itu, Anies juga enggan berbicara banyak mengenai hasil survei elektabilitasnya yang terbilang tinggi di DKI Jakarta belakangan ini.

Dirinya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada warga Jakarta yang menggunakan hak pilihnya nanti.

“Semuanya adalah pilihan warga Jakarta, kita tunggu saja aja nanti,” pungkas Anies.

Sebelumnya, Airlangga menanggapi kabar bahwa Anies telah dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur oleh DPW PKB DKI Jakarta.

Menurutnya, dibandingkan Anies, Ridwan Kamil telah lebih dahulu bersiap menyambut palagan ‘Jakarta 1’ sejak jauh-jauh hari.

“Pak RK kan sudah pasang [baliho] ‘on the way to Jakarta’. Kalau Pak Anies kan baru bergerak-gerak saja,” katanya di markas DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (17/6/2024).

