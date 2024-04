Daftar Wilayah Waspada Bencana Hidrometeorologi Akibat Potensi Hujan Lebat, Hari Ini Minggu (14/4)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan sejumlah daerah di Indonesia yang masuk kategori waspada terhadap bencana hidrometeorologi akibat potensi hujan lebat, hari Ini Minggu (14/4).

Adapun, Bencana hidrometeorologi atau bencana alam meteorologi adalah bencana alam yang berhubungan dengan iklim.

Laporan BMKG bertajuk Prakiraan Berbasis Dampak Hujan Lebat di Wilayah Indonesia, yang berlaku mulai Minggu (14/4/2024) pukul 07.00 WIB hingga Senin (15/4/2024) pukul 07.00 WIB ini rutin disampaikan setiap harinya di situs signature.bmkg.go.id.

Prakiraan berbasis dampak atau Impact-Based Forecast (IBF) merupakan informasi prakiraan yang sudah memperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat dari cuaca.

Dalam sistem IBF juga disajikan rekomendasi respons atau langkah yang harus dilakukan oleh stakeholder/user atau masyarakat terkait dampak dari dinamika cuaca tersebut

Komponen penting dalam sistem IBF adalah risk (risiko), yang merupakan irisan antara hazard (bahaya), exposure (keterpaparan), dan vulnerability (kerentanan). Besarnya risiko sangat bergantung pada besarnya hubungan ketiga komponen tersebut: semakin erat hubungan hazard, exposure, dan vulnerability, risk akan semakin besar, dan sebaliknya.

Pada sistem IBF, risiko dibuat dalam bentuk matriks (risk matrix) untuk menentukan warning level. Berdasarkan matriks ini, warning level dibuat dengan mempertimbangkan besar kemungkinan (likelihood) dan dampak (impact).

Tingkatannya (warning level) terdiri dari sangat rendah (very low/minimal), rendah (low/minor), medium (significant), dan tinggi (high/severe). Matriks tersebut diberi warna berdasarkan tingkat urgensi risiko, yaitu hijau, kuning (waspada), oranye (siaga), dan merah (awas).

Peringatan yang dikeluarkan berisi dampak bencana yang mungkin akan ditimbulkan berdasarkan warning level dan disesuaikan dengan warna pada matriks.

Prakiraan berbasis dampak ini sangat bermanfaat untuk mengurangi dampak risiko bencana hidrometeorologi dalam perencanaan suatu kegiatan di semua sektor. Sistem IBF ini merupakan wujud BMKG dalam mengimplementasikan amanah WMO (WMO Guidelines on Multi-hazard Impact-based Forecast and Warning Services, 2015), UN Hyogo Framework for Action 2005-2015, dan UN Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

Berikut, sejumlah wilayah dengan status waspada pada periode Minggu (14/4/2024) pukul 07.00 WIB hingga Senin (15/4/2024) pukul 07.00 WIB, yaitu

Daftar Wilayah Waspada Bencana Hidrometeorologi Akibat Potensi Hujan Lebat Minggu (14/4):

1. Aceh

Aceh Tenggara

Aceh Selatan

Aceh Barat Daya

Nagan Raya

2. Sumatra Utara

Tapanuli Selatan

Padang Lawas Utara

Padang Lawas

Mandailing Natal

Tapanuli Utara

Pakpak Bharat

Dairi

Humbang Hasundutan

3. Jambi

Sarolangun

Merangin

Bungo

4. Sumatra Selatan

Lahat

Kota Pagar Alam

Kota Lubuklinggau

Musi Rawas

Empat Lawang

Musi Rawas Utara

Ogan Komering Ulu

Ogan Komering Ulu Selatan

Musi Banyuasin

Muara Enim

Banyu Asin

5. Lampung

Lampung Timur

Lampung Barat

Way kanan

6. Kepulauan Bangka Belitung

Bangka Selatan

Belitung Timur

Belitung

7. Jawa Barat

Bogor

Kota Bogor

Bandung Barat

Garut

Sukabumi

Karawang

Bekasi

Cianjur

Majalengka

Subang

Indramayu

8. Jawa Tengah

Tegal

Brebes

Purbalingga

Pemalang

Pekalongan

Banjarnegara

Karanganyar

Wonogiri

Jepara

Demak

Kudus

Magelang

Kebumen

Cilacap

9. Yogyakarta

Sleman

10. Jawa Timur

Blitar

Kota Blitar

Madiun

Ponorogo

Kediri

Kota Kediri

11. Banten

Kota Tangerang

Kota Tangerang Selatan

Serang

Kota Serang

Lebak

12. Kalimantan Barat

Kapuas Hulu

Sintang

Melawi

Landak

Ketapang

13. Kalimantan Tengah

Katingan

Pulang Pisau

Kota Palangka Raya

Lamandau

Seruyan

Murung Raya

Kotawaringin Timur

14. Kalimantan Selatan

Tabalong

Banjar

Barito Kuala

15. Sulawesi Tengah

Poso

Sigi

Morowali Utara

16. Sulawesi Selatan

Toraja Utara

Luwu

Barru

Soppeng

Tana Toraja

Maros

Gowa

Enrekang

Luwu Utara

Luwu Timur

17. Sulawesi Barat

Mamasa

Mamuju

18. Papua

Yalimo

Tolikara

Jayawijaya

Yahukimo

Intan Jaya

Puncak

Nabire

Pegunungan Bintang

Puncak Jaya

Lanny Jaya

Waropen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel