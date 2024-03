Pujian Setinggi Langit Prabowo Buat PAN: Kawan Sejati adalah Kawan Saat Susah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto memberikan pujian setinggi langit kepada Partai Amanat Nasional (PAN).

Berbicara dalam acara buka bersama yang juga dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Prabowo menyebut bahwa PAN merupakan kawan sejati baginya.

“PAN itu mudah diajak berkawan dan menjadi kawan sejati. Dalam bahasa inggris, a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah,” katanya di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (21/3/2024).

Pasangan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu menilai karakter tokoh-tokoh dan kader PAN cocok dengan tokoh yang dimiliki partai lainnya.

Ketika berbicara kepada awak media usai rangkaian acara buka bersama, Prabowo lantas berterima kasih kepada PAN yang mendukung Prabowo dalam tiga kali kontestasi pilpres, yakni pada 2014, 2019, dan 2024 ini.

“Saya akan mengucapkan terima kasih ke pihak yang mengusung saya pada 2014, Pak Hatta Radjasa sebagai wakil saya, serta tahun 2019 dan 2024. Tiga kali Pemilu PAN selalu mendukung, dan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada mereka,” pungkas mantan Danjen Kopassus ini.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menghadiri acara buka puasa bersama di markas PAN yang terletak di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo tiba di Kantor DPP PAN pada pukul 17.45 WIB. Mengenakan busana muslim putih-hitam, dia langsung disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan berjabat tangan.

Di sebelah mereka, tampak Ketua Majelis Penasihat PAN sekaligus tandem Prabowo saat maju di Pilpres 2014, Hatta Rajasa. Mereka berdua berbincang sejenak dan berpelukan.

