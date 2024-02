Debat Capres Pamungkas, Prabowo Mendadak Minta Maaf ke Anies dan Ganjar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Calon Presiden (Capres) No 2 Prabowo Subianto meminta maaf kepada capres no 1 Anies Baswedan dan capres no 1 Ganjar Pranowo jika ada kata yang kurang pantas selama periode kampanya Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Prabowo mengakui bahwa selama kampanye dan kontestasi berlangsung beberapa bulan terakhir, ada kata-kata cukup keras yang tiba-tiba keluar dari lisannya.

"Saya minta maaf kepada Pak Anies-Muhaimin dan Pak Ganjar-Mahfud MD jika ada kata-kata yang cukup keras. Tetapi, itikad saya itu baik dan saya kira tiga paslon juga ingin yang terbaik untuk bangsa Indonesia," tuturnya di JCC Senayan Jakarta, Minggu (4/2).

Menurut Prabowo, meskipun Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo merupakan pesaingnya di Pemilu 2024, namun Prabowo menganggap Anies dan Ganjar adalah saudara.

"Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan menjadi presiden bagi semua rakyat Indonesia termasuk yang tidak memilih dan tidak percaya dengan saya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengucapkan terima kasih ke seluruh mantan presiden RI yaitu Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi.

"Musuh kita semua adalah kemiskinan dan kelaparan, kita harus bangun bangsa kita dengan adil dan makmur untuk semua," ujarnya.

