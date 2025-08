Trump Pecat Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja AS Usai Ungkap Data Penyerapan Rendah

Trump memecat Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja AS setelah data pekerjaan lemah dirilis, memicu kritik dan kekhawatiran tentang integritas data.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump memecat kepala Biro Statistik Tenaga Kerja beberapa jam setelah laporan menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang lemah.

Hal ini memicu protes dari ekonom hingga anggota parlemen dan menimbulkan kekhawatiran tentang integritas data ke depannya.

Dalam posting media sosial pada Jumat (1/8/2025), Trump mengatakan dia memerintahkan timnya untuk memecat Erika McEntarfer yang ditunjuk oleh Joe Biden, “SEKARANG JUGA.”

“Angka-angka penting seperti ini harus adil dan akurat, mereka tidak boleh dimanipulasi untuk tujuan politik,” lanjut Trump dalam unggahannya, sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Minggu (3/8/2025).

Ekonom yang pernah bertugas di bawah kedua partai dengan cepat membela Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja AS (Bureau of Labor Statistics/BLS) McEntarfer, serta BLS sebagai lembaga. Pasalnya, badan statistik ini sering dipuji di AS dan luar negeri karena statistik standar emas yang bebas dari pengaruh politik. Kini, banyak yang khawatir status tersebut terancam.

Laporan pekerjaan yang rilis pada Jumat menunjukkan bahwa jumlah pekerja meningkat 73.000 pada Juli setelah dua bulan sebelumnya direvisi turun hampir 260.000. Dalam tiga bulan terakhir, pertumbuhan lapangan kerja rata-rata hanya 35.000 terburuk sejak pandemi.

Sementara itu, Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengonfirmasi bahwa McEntarfer dipecat pada Jumat lalu.

Wakil komisioner biro statistik tersebut, William Wiatrowski, dikabarkan akan menjabat sebagai Kepala sementara, kata Menteri Tenaga Kerja Lori Chavez-DeRemer. Sementara McEntarfer tidak segera merespons soal pemecatannya.

Meskipun posisi komisioner ditunjuk oleh presiden, menggambarkan pekerjaannya sebagai “mandiri” dan “non-partisan.”

Ekonom dan statistikawan mengatakan imparsialitas ini kunci kepercayaan publik dan pasar terhadap data, karena triliunan dolar dapat diperdagangkan berdasarkan angka-angka tersebut kapan saja.

Trump kemudian memposting bahwa dia yakin angka-angka tersebut dimanipulasi untuk membuat Partai Republik dan dirinya terlihat buruk. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk sekali lagi mengkritik Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang telah dia hina berulang kali karena tidak menurunkan suku bunga.

Bank sentral mempertahankan suku bunga pinjaman tetap stabil untuk pertemuan kelima berturut-turut saat mereka berkumpul pada Rabu.

Data pekerjaan yang lemah dan revisi, dengan asumsi kondisi lain tetap sama, sebenarnya membuat pemotongan suku bunga menjadi jauh lebih mungkin. Para pedagang kini melihat peluang hampir 90% bahwa Fed akan menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya pada September, lebih dari dua kali lipat peluang sehari sebelumnya.

Tuai Kritik

Perintah Trump untuk memecat McEntarfer mendapat kritik cepat dari Demokrat, termasuk Senator Elizabeth Warren dan Chuck Schumer.

Pendahulunya, William Beach, yang ditunjuk selama pemerintahan Trump pertama, menyebut pemecatan tersebut “sama sekali tidak berdasar” dan bahwa hal itu menetapkan “kejadian yang berbahaya.”

Beach menjadi ketua bersama kelompok advokasi Friends of BLS, yang mengeluarkan pernyataan pada Jumat mengatakan mereka “sepenuhnya mendukung BLS, Komisaris McEntarfer, dan data yang mereka kerjakan dengan keras untuk dihasilkan.”

“Mempolitisasi pekerjaan lembaga dan karyawannya tidak hanya merugikan BLS, tetapi juga sistem statistik federal yang telah diandalkan negara ini selama hampir 150 tahun,” kata kelompok tersebut dalam pernyataan.

Michael Strain, direktur studi kebijakan ekonomi di American Enterprise Institute yang berhaluan konservatif, dengan tegas membela McEntarfer, mengatakan bahwa tidak ada bukti sama sekali bahwa dia memiliki niat untuk memalsukan angka tersebut, dan melakukannya adalah suatu yang tidak mungkin.

Terpisah, ekonom Bloomberg Alex Tanzi dan Tom Orlik memandang hingga kini, angka-angka AS dianggap sebagai standar emas. Tindakan pemecatan itu berisiko merusak standar tersebut. Sulit untuk mengandalkan data tersebut jika data tersebut tidak dapat diandalkan.

Kemudian Diana Furchtgott-Roth, yang pernah menjabat dalam peran senior di pemerintahan Reagan, kedua Bush, dan Trump, mengakui Trump memiliki hak untuk memilih timnya sendiri tetapi menekankan profesionalisme staf karier BLS.

“Pada Jumat, 1 November, rilis terakhir sebelum pemilu, BLS mengumumkan bahwa hanya 12.000 pekerjaan yang diciptakan. Jika data ini dimanipulasi untuk membantu Presiden Biden, BLS akan memilih angka yang lebih tinggi,” kata Furchtgott-Roth. “Namun, saya yakin proses pengumpulan data dapat ditingkatkan dengan pendanaan yang lebih besar.”