Viral Loker Disparekraf DKI Jakarta Tunai Kritik Netizen, Kenapa?

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta membuka rekrutmen Tenaga Ahli Publikasi Enjoy Jakarta Tahap 1 2024.

Loker tersebut diunggah di situs resmi Disparekraf DKI Jakarta. Di mana rekrutmen dilakukan sejak 22 Januari 2024.

Pengumuman hasil seleksi administrasi pun akan dilakukan pada 25 Januari 2024. Sedangkan seleksi kompetensinya dilakukan pada 26 Januari 2024.

Loker Disparekraf DKI Jakarta ini pun viral di media sosial karena persyaratannya yang dinilai memberatkan.

Netizen di media sosial Twitter pun memberikan komentar berupa kritikan terhadap loker tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan yakni loker Content Creator.

Pada keterangannya, loker tersebut ditujukan untuk lulusan S1 jurusan Komunikasi dan Digital Marketing yang sudah memiliki pengalaman selama 3 tahun.

Beberapa kualifikasi yakni mampu menguasai copywriting dan planning konten, edit video mobile, dan bersedia bekerja di akhir pekan.

Namun salah satu persyaratan yang mendapat kritikan pedas yakni pelamar harus memiliki alat kerja sendiri, minimal iPhone 13 Pro atau setara.

Beberapa kritik yang dilayangkan untuk loker Disparekraf DKI Jakarta ini menyayangkan kualifikasi yang dinilai memberatkan pelamar.

Bahkan iPhone 13 menjadi trending topik pembahasan di Twitter pada Kamis (25/1) karena masalah ini.

Adapun dari pantauan Bisnis pada Kamis (25/1) siang pukul 11.20 WIB, situs rekrutmen Disparekraf DKI Jakarta tak bisa lagi dibuka.

Situs tersebut hanya menampilkan tulisan "This site can't be reached".

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disparekraf DKI Jakarta belum memberikan tanggapan mengenai kritik terhadap kualifikasi loker tersebut.

