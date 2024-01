Menkominfo Soal Suap SAP ke Bakti Kominfo: Angkanya Kecil!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut jumlah dugaan suap perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP SE, ke sejumlah pejabat Indonesia hanya berskala kecil.

Budi Arie mengakui, dugaan suap itu juga menyeret pejabat Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) atau yang sekarang disebut Bakti Kominfo. Meski demikian, dia merasa angka dugaan korupsi itu tidak besar.

"Kalau saya mau bicara, ini kan persaingan antar korporasi internasional. Toh sebenarnya angkanya, mohon maaf, tidak terlalu signifikan, kalau bicara cuma Rp12 miliar, di proyek Rp12 miliar," ujar Budi Arie di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Lagipula, lanjutnya, direktur utama BP3TI ketika peristiwa dugaan suap itu terjadi sudah meninggal. Meski demikian, Budi Arie mempersilakan apabila aparat penegak hukum ingin mengusut dugaan suap di ranah Kominfo itu.

"Kalau memang ada masalah hukum silakan saja, enggak ada masalah. Tapi menurut saya ini skalanya kecil dan enggak terlalu urgen juga," katanya.

Sebagai informasi, Departemen Kehakiman atau Department of Justice (DoJ) Amerika Serikat (AS) serta otoritas bursa AS atau SEC melalukan penyidikan terhadap kasus suap lintas negara yang dilakukan terhadap SAP.

Dalam dokumen DoJ, SAP disebut memberikan suap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BP3TI atau yang sekarang disebut Bakti Kominfo.

Suap itu meliputi dalam bentuk uang sekitar Rp50 juta hingga Rp70 juta, barang mewah, hingga fasilitas perjalanan ke AS untuk pejabat-pejabat di lembaga tersebut dari pihak yang mewakili SAP Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan penyidikan kasus oleh otoritas bursa AS, SAP disebut memberikan suap kepada hingga delapan entitas milik negara di Indonesia.

Selain KKP dan Bakti, SAP disebut turut memberikan suap berupa uang, barang mewah, fasilitas perjalanan dan lain-lain kepada Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Pemda DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Angkasa Pura 1 (Persero) dan PT Angkasa Pura 2 (Persero).

