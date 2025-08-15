Bisnis Indonesia Premium
Eks Kajari Jaksel Ungkap Alasan Silfester Matutina Tak Dieksekusi 2019

Eks Kajari Jaksel Anang Supriatna mengungkapkan eksekusi Silfester Matutina tertunda pada 2019. Berikut penjelasannya.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 00:40
Silfester Matutina/Dok. Instagram Silfester Matutina
Silfester Matutina/Dok. Instagram Silfester Matutina

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel), Anang Supriatna menjelaskan hambatan saat mengeksekusi putusan pengadilan terkait Silfester Matutina pada 2019.

Anang menyampaikan bahwa sejatinya dirinya telah memerintahkan eksekusi putusan pengadilan setelah inkrah. Hanya saja, putusan itu belum di eksekusi karena dinyatakan hilang.

"Kita sudah lakukan, sudah inkrah. Saat itu tidak sempat dieksekusi karena sempat hilang," ujar Anang di Kejagung, Kamis (14/8/2025) malam.

Singkatnya, kala itu Silfester telah ditemukan. Namun, kata Anang, muncul kendala lain dalam melakukan eksekusi Silfester lantaran Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

"Kemudian keburu covid, jangankan memasukkan orang, yang di dalam aja harus dikeluarkan," imbuhnya.

Di samping itu, Anang yang saat ini menjabat sebagai Kapuspenkum Kejagung RI menegaskan membantah adanya tekanan politik dari pihak manapun untuk mengeksekusi Silfester.

"Tidak ada [tekanan politik]. Pas setelah Covid [sudah tak jabat Kajari Jaksel]," pungkas Anang.

Sekadar informasi, Silfester dilaporkan tim Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri pada Mei 2017. Kala itu, Silfester dilaporkan atas orasinya yang menuding Jusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa hingga menggunakan isu rasial dalam Pilkada Jakarta 2017.

Singkatnya, Silfester dinyatakan sah dan bersalah atas perkara itu. Kemudian, Silfester Matutina divonis 1 tahun pada 2018. Vonis itu kemudian dikuatkan pada sidang banding di PT Jakarta pada (29/10/2025). 

Selain itu, upaya hukum Silfester di tingkat kasasi juga ditolak dan bahkan diperberat menjadi pidana 1,5 bulan pada 2019. Namun, hingga saat ini Silfester belum mendekam dipenjara.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Fitri Sartina Dewi

