Susi Diperebutkan Ganjar, Prabowo dan Anies, Apa Keuntungannya?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diperebutkan kubu capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024.

Lalu, ke pasangan calon (paslon) mana Susi akan memberi dukungan?

Capres Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, Partai Hanura, Partai Perindo, bertemu Susi di Pangandaran, Jawa Barat. Momen pertemuan itu dibagikan Ganjar lewat akun Instagramnya, Selasa (7/11/2023).

Mantan gubernur Jawa Tengah ini pun menjuliki Susi sebagai "Wonder women from Pangandaran," pada foto yang diunggahnya.

Bukan hanya Ganjar, capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan pun sempat mengunjungi Susi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Senin Sore (24/7/2023).

Kala itu, kedatangan Anies disambut hangat oleh Susi beserta keluarga. Anies yang memakai setelah kemeja plus rompi biru langsung disambut oleh Susi.

Perbesar

“Berbincang banyak hal dgn Pak @aniesbaswedan, mulai dari membuat minyak kemiri, simulator pesawat, pentingnya selalu membawa tumbler, keadaan nelayan di Pangandaran, sampai survival kit di rompi saya, tentu sambil mendengarkan beliau cerita ttg situasi politik terkini,” ungkap Susi.

Susi juga diketahui beberapa kali bertemu dengan capres Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan. Hal ini terlihat dari akun Instagram @susipudjiastuti115.

Pada 11 Oktober 2023, Susi dan Prabowo bertemu pada acara “Bagi-Bagi Kapal dan Bersih-Bersih Pantai Pangandaran bersama Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Susi Pudjiastuti”.

Sebelumnya, pada 30 April 2024, Susi bertemu dengan Prabowo di Kementerian Pertahanan Keamanan (Kemenhan).

Perbesar

“Silaturahim dengan Pak @prabowo sambil makan steak & salad bersama” tulis Susi.

Soal Waktu

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merasa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan segera bergabung ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Peresmiannya tinggal masalah waktu. Habiburrahman mengaku, Gerindra Jawa Barat secara intens terus menjalin komunikasi dengan Susi Pudjiastuti. Terlebih, Susi merupakan tokoh Pangandaran, Jawa Barat.

"TKD [Tim Kampanye Daerah] Jawa Barat bagus sekali hubungannya dengan Bu Susi. Kalau feeling [perasaan] kami sih, ya tinggal nunggu waktu saja Bu Susi merapat ke kami secara resmi," jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini meyakini, Susi merupakan salah satu tokoh terbaik bangsa. Menurutnya, prestasi Susi di bidang kemaritiman tidak perlu diragukan lagi.

"Memang [Susi] seorang guru besar ya soal bagaimana fungsi nelayan bagi men-support [mendukung] pertahanan nasional," ujarnya.

Oleh sebab itu, Habiburokhman tidak heran apabila semua pasangan capres-cawapres yang akan bertanding dalam Pilpres 2024 ingin menggaet Susi.

Gerindra, lanjutnya, juga akan menerima apabila Susi memilih merapat ke pasangan capres-cawapres lain.

"Kalau memang beliau memutuskan tidak bergabung bersama kami, juga kami hormati. Misalnya bergabung dengan kubu Pak Amin [Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar], Pak Ganjar tidak ada masalah ya," katanya.

Profil Susi Pudjiastuti:

Lahir di Pangandaran, dan kini berusia 58 tahun, Susi tercatat lulus dari SMA Negeri 1 Yogyakarta (1980–1982), dan Universitas Diponegoro.

Susi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019. Dia lulys dari SMA Negeri 1 Yogyakarta

Karier

Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019

Pendiri PT ASI Pudjiastuti Aviation

Pendiri PT ASI Pudjiastuti Marine Product

Penghargaan

Pelopor Wisata - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat - 2004

Young Entrepreneur of the Year - Ernst and Young Indonesia - 2005

Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter 2005 - Presiden Republik Indonesia - 2006

Metro TV Award for Economics - 2006

Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 - Metro TV

Berprestasi Award - PT Exelcomindo

Sofyan Ilyas Award - Kementerian Kelautan dan Perikanan - 2009

Ganesha Widyajasa Aditama Award - ITB - 2011

Award for Innovative Achievements, Extraordinary Leadership and Significant Contributions to the Economy - APEC - 2011

Tokoh Wanita Inspiratif Penggerak Pembangunan - Gubernur Jawa Barat - 2008

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News