Jokowi Tunjuk Erick Thohir Jadi Menko Marves Ad-Interim Gantikan Luhut

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-Interim hingga kondisi kesehatan Luhut Binsar Pandjaitan membaik.

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan pada hari ini, Rabu (11/10/2023).

“Karena saat ini Pak Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN sebagai Menko Marves Ad-interim,” ujarnya.

Sebelumnya, Luhut B. Pandjaitan akhirnya buka suara membeberkan kondisi kesehatannya terkini usai dibawa ke rumah sakit, Jumat (6/10/2023) pekan lalu.

Melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Luhut membagikan cerita awal mula dirinya disarankan untuk bedrest selama beberapa hari. Adapun, kondisi kesehatannya melemah setelah menghadiri suatu kegiatan.

"Tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja," kata Luhut, Selasa (10/10/2023).

Saat itu, istri Luhut, Devi Simatupang langsung membawa sang suami ke salah satu rumah sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut. Hasil pemeriksaan dinilai kurang bagus hingga Luhut disarankan tim dokter untuk tidak beraktivitas seperti biasa.

Bahkan, Devi melarang Luhut mengecek kabar dan berita terkini yang menjadi rutinitas di setiap pagi. "Saya tak diperbolehkan oleh istri, 'Istirahat dan dengarkan tubuhmu dahulu, Pa," tulis Luhut.

Luhut mengungkap rasa kebosanan yang menimpanya ketika berada di rumah sakit selama beberapa hari terakhir. Apalagi, mengingat Luhut merupakan sosok yang tampak aktif berkegiatan. Namun, dia meyakini keputusan dokter dan sang istri merupakan yang terbaik untuknya.

"Saya memahami bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat mutlak diketahui oleh publik, untuk itu saya merasa perlu untuk berbagi kabar mengenai kondisi saya," tuturnya.

Di samping itu, Luhut juga mengaku mendapat tawaran dari Senior Minister To Chee Hean untuk menjalani tahap pemulihan di Singapura. Tawaran tersebut pun diterimanya karena hal ini memungkinkan untuk pemeriksaan medis dan evaluasi yang lebih komprehensif terkait kondisi kesehatannya.

Luhut mengungkap rasa syukur atas banyaknya cinta, bentuk perhatian, dan doa yang terus dilantunkan untuknya selama sakit. Terkhusus kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengerahkan tim dokter kepresidenan beserta perawat untuk merawat Menko Marves itu.

"Saya ingin menyampaikan rasa terima kash yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Presiden @jokowi yang sudah memberikan tim dokter kepresidenan beserta perawat untuk merawat saya hingga sampai pada kondisi yang telah membaik saat," ungkapnya.

Menurutnya, di saat-saat seperti ini, dukungan dan doa dari keluarga, teman-teman, serta seluruh masyarakat Indonesia merupakan kekuatan untuk tetap semangat agar pulih kembali.

"Thank you for all the love and support that you have given to me. Karena sebagai makhluk lemah, saya hanya mampu berusaha dan berdoa, biarlah Tuhan YME yang membalas niat, doa, dan perbuatan baik anda semua," pungkasnya.

