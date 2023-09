Populasi Lansia Jepang di Atas 80 Tahun Tembus 10 Persen untuk Pertama Kali

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan laporan pemerintah dalam memperingati Hari Penghormatan Lansia tahunan, jumlah penduduk berusia di atas 80 tahun untuk pertama kalinya mencakup lebih dari 10 persen populasi Jepang.

Mengutip Bloomberg, Selasa (19/9/2023) tingkat kelahiran di Jepang yang rendah dan rentang hidup yang panjang, membuat Jepang menjadi negara tertua di dunia dalam hal proporsi penduduk berusia di atas 65 tahun. Pada tahun ini mencapai rekor 29,1 persen.

“Kurangnya orang yang dapat mendukung masyarakat yang menua, perawat juga hanya seberapa. Jadi di Jepang, orang yang menua mendukung orang yang menua,” ungkap Tanaka Hideyuki, Ketua Sub-Komite Hubungan Ekonomi Asean dalam acara Commemorating the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation, Selasa (19/9/2023).

Menimbang mengenai apakah Asean ataupun Indonesia dapat membantu permasalahan ini, menurutnya orang asing yang datang dari luar negeri ke Jepang untuk mendukung orang-orang yang menua sangat ‘terbangun’ akhir-akhir ini.

Tanaka juga menuturkan bahwa sistem medis di Jepang saat ini juga didukung dengan teknologi digital yang semakin meningkat.

Dengan populasi yang menua, dia juga menjelaskan bahwa perlu untuk meningkatkan akses terhadap perawatan medis dan kesenjangan antara kota besar dan daerah pedesaan.

“Jadi saya rasa [dengan] digital, dapat membantu dunia medis bahkan untuk daerah pedesaan, untuk menyiapkan smart city,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji juga menjelaskan bahwa kerja sama dengan Indonesia diperlukan lantaran populasi dan tenaga kerja Jepang yang berkurang.

“Untuk menjaga keberlanjutan ekonomi Jepang, perusahaan Jepang perlu datang ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi dan ekspor di wilayah ini. Terutama dalam industri otomotif, sepeda motor, dan industri lainnya,” jelasnya di kediamannya, Jumat (2/6/2023).

Dia juga menuturkan bahwa Jepang ingin lebih banyak orang Indonesia datang dan bekerja di perusahaan Jepang untuk menciptakan win-win cooperation.

Kanasugi juga berpendapat bahwa kerja sama di bidang manufaktur cukup penting karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi Jepang dan Indonesia.

