50 Bahasa Jaksel dan Artinya untuk Permudah Kamu Bersosialisasi

Bisnis.com, JAKARTA -Bahasa gaul anak Jakarta Selatan atau yang sering dibilang dengan bahasa Jaksel sudah menjadi tren pada sejak tahun 2018 lalu semakin bertambah dan justru semakin berkembang. Bahkan bahasa jaul anak Jaksel sudah menyebar hingga berbagai kota besar di Indonesia.

Dengan ciri khasnya yang mengandung campuran bahasa Indonesia dan bahasa inggris ini menjadi keunikannya tersendiri hingga membuat para remaja sekarang wajib untuk mengetahui dan bisa menggunakannya.

Bahasa Jaksel Paling Sering Digunakan

1. While

artinya: Sementara

2. Normally

artinya: Normalnya

3. Once

artinya: Satu kali

4. Healing

artinya: Refreshing dan liburan

5. Follow up

artinya: menindaklanjuti

6. OTW: On The Way

artinya: sedang dalam perjalanan

7. PAP: Post a Picture

artinya: mengirim foto

8. Hectic

artinya: Sibuk

9. TBL

artinya: Takut Banget Loh

10. FYI: For your information

artinya: sekadar informasi untukmu

11. Jamber

artinya: Jam berapa

12. That is

artinya: Itu adalah

13. The point is

artinya: Pada intinya

14. That’s why

artinya: Itu sebabnya

15. Sugar Coating

artinya: Berbicara yang dihalus-haluskan

16. High-confi

artinya: Konfigurasi tinggi

17. Sugar daddy

artinya: Om genit

18. Income, revenue, cuan

artinya: Pendapatan

19. Start-up

artinya: Perusahaan rintisan

20. Fomo: Fear Of Missing Out

artinya: Takut ketinggalan tren

21. Like – Unlike

artinya: Seperti - tidak seperti

22. Which is

artinya: Yang mana, di mana

23. Let’s say

artinya: Katakanlah

24. Burnout

artinya: Stress karena pekerjaan

25. Red Flag: Bendera merah

artinya: untuk menyatakan sesuatu itu sudah buruk

26. Bilek atau Be like

artinya: Seperti

27. Better

artinya: Lebih baik

28. Toxic Positivity

artinya: Berpikir positif

29. Overthinking

artinya: Banyak Pikiran

30. Ever

artinya: Pernah

31. Discuss

artinya: Membahas

32. Denial

artinya: Munafik/menyangkal

33. Corporate

artinya: Perusahaan lama

34. Glow up

artinya: Penampilannya lebih menawan

35. Manjiw

artinya: Mantap jiwa

36. Mager

artinya: Males gerak

37. Make sure

artinya: Yakinkan

38. Detox sosmed

artinya: Sedang menghindari bermain media sosial.

39. Hidden gems

artinya: Sesuatu yang indah dan tidak banyak yang tahu.

40. Love language

artinya: Bahasa cinta.

41. Prefer

artinya: Lebih suka

42. Salty

artinya: Hal yang tidak disetujui atau disukai

43. Flexing

artinya: Pamer

44. CMIIW: Correct Me If I’m Wrong

artinya: koreksi jika saya salah

45. Introvert

artinya: Sikap pendiam

46. Ekstrovert

artinya: Banyak omong

47. Me time

artinya: Menikmati waktu seorang diri

48. Peres

artinya: Memuji berlebihan

Bahasa Jaksel Paling Populer

49. Literally

Literally sangat identik dan merupakan kosakata ikonik ala anak Jaksel. Kosakata yang satu ini seakan menjadi hal basic yang harus kamu gunakan ketika ingin menggunakan bahasa Jaksel. Kata “literally” sendiri memiliki arti “secara harfiah”,”arti sebenarnya”, dan “bukan konotasi”.

50. Ghosting

Istilah yang populer di media sosial ini digunakan untuk menyebut orang yang suka ngilang tiba-tiba tanpa ngasih penjelasan dan kepastian.

51. Basically

Kosakata ini biasanya muncul di depan atau awal sebuah kalimat/percakapan ketika akan menjelaskan sesuatu. Kata basically memiliki arti “pada dasarnya”.

52. Honestly

Honestly merupakan kata bahasa Inggris yang berarti “jujur” atau “sejujurnya”. Seiring waktu, kata ini digantikan dengan variasi lain perpaduan bahasa Indonesia dan Inggris, yaitu “jujurly”.

53. Which is

Which is atau yang kerap dilafalkan menjadi “wicis” ini juga termasuk kosakata yang paling sering muncul kalau anak Jaksel lagi ngobrol. Kosakata ini memiliki arti “yang mana” dan “di mana”.

Itulah beberapa bahasa Jaksel yang mungkin belum kamu ketahui.

