Kronologi Anak Ketua DPRD Ambon Aniaya Remaja 15 Tahun, Mario Dandy Part 2?

Bisnis.com, SOLO - Anak Ketua DPRD Ambon ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah menganiaya remaja berusia 15 tahun hingga meninggal dunia.

Belum usai kasus arogansi anak pejabat yang mencatut nama Mario Dandy, kini muncul lagi kisah arogansi anak pejabat yang baru.

AT (25), anak Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta telah ditetapkan sebagai tersangka per Senin (31/7/2023). AT menjadi tersangka lantaran diduga telah menganiaya seorang remaja berusia 15 tahun berinisial RRS hingga meninggal dunia.

Penganiayaan oleh anak ketua DPRD ini terjadi di depan Asrama Polri, Talake, Kota Ambon pada Minggu 30 Juli 2023 malam sekitar pukul 21.30 WIT.

Kronologi kejadian

Penganiayaan dilakukan AT, saat korban RRS dan saksi bernama Fajri berboncengan dari arah Pnegoro menuju rumah saudaranya di Talake.

Saat memasuki gang dekat Masjid Talake, RRS dan Fajri tidak sengaja hendak menyenggol AT. Dijelaskan bahwa baik korban dan pelaku sempat adu parang sebelum hal nahas terjadi.

Tak lama setelahnya, tersangka AT langsung memukul kepala korban yang masih menggunakan hel sebanyak tiga kali. Pukulan tersebut membuat korban RSS pingsan di stang motornya.

Korban RRS kemudian dibawa ke rumah saudaranya namun tidak lekas sadar dan siuman. Pada akhirnya, RRS dibawa ke RS Latumenten pukul 21.25 WIT. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 21.45 WIT.

Kini, AT tengah menjalani proses hukum yang berlaku dan akan segera menjalani sidang perkara.

Di sisi lain, Ketua DPRD Ambon Elly Toisuta menyerahkan kasus anaknya ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

