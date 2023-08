Said Aqil Siradj Masuk Bursa Cawapres di Pilpres 2024, Siapa yang Gandeng?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, CIREBON - Nama mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, masuk ke dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, Said Aqil yang juga menjabat Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini mengaku belum mengetahui terkait kabar yang beredar tersebut.

"Kita lihat saja nanti," kata Said Aqil di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (1/8/2023).

Said Aqil merupakan Ketua Umum PBNU masa khidmat 2010-2021 dan juga menjabat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon, sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Jakarta Selatan.

KH. Said Aqil Siroj merupakan putra kedua dari KH. Aqiel Siroj (Pendiri Pondok Pesantren KHAS Kempek,1960), dan ibu beliau bernama Nyai Hj. Afifah Harun.

Sejumlah jabatan lain yang kini diembannya antara lain Dewan Pengarah Indonesia National Plastic Action Partnership sejak 2019, Ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) sejak 2018, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) sejak 2020, dan Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) sejak 2011.

Mantan Ketum PBNU ini diketahui mengenyam pendidikan di Arab Saudi mulai dari sarjana di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, kelulusan tahun 1982; lalu pendidikan magister di Universitas Ummul Qura, Mekkah, tahun 1987; dan di universitas yang sama menyelesaikn doktoral Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam tahun 1994.

Kiprahnya di dunia ke-Islam-an, KH Said Aqil Siroj masuk dalam The Top 50 jajaran tokoh paling berpengaruh di dunia versi The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2022.

Dalam publikasi jurnal terbarunya, Kiai Said Aqil ditempatkan di urutan ke-19 atau satu tingkat di atas Mufti Besar Mesir, HE Syeikh Dr Ali Gomaa. Sejak 2010, Kiai Said Aqil selalu masuk dalam 20 urutan teratas Muslim paling berpengaruh di dunia.

Tahun 2010 dan 2012, Said Aqil berada di urutan ke-19. Kemudian tahun 2011, 2014, dan 2015, dia menempati peringkat 17.

Kemudian pada 2013 dan 2014, ia berada di peringkat ke-15. Sementara itu pada 2016, Said Aqil menempati peringkat ke-18. Sedangkan tahun 2017, Kiai Said berada di urutan ke-20. Kiai Said berada di luar 20 urutan teratas pada 2018, di mana ia menempati urutan ke-22.

Said Aqil tercatat menjalankan peran komisaris di berbagai perusahaan. Pria yang lahir di Cirebon pada 3 Juli 1953 ini bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2021 sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen sejak 3 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2021.

Ia juga resmi menjadi Komisaris Utama PT MNC Televisi Network (iNews) dan PT MNC Portal Indonesia (MPI) pada 15 September 2022.

