5 Contoh Cerita Liburan Sekolah Singkat dan Tips Membuatnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Libur sekolah telah usai. Biasanya, setelah berlibur anak-anak akan diminta untuk membuat contoh cerita liburan sekolah. Tak hanya menuliskan, guru juga biasanya meminta siswanya untuk menceritakan keseruan liburan sekolahnya di depan kelas.

Namun, bagaimana cara menuliskan cerita pendek tentang liburan sekolah agar terkesan menarik? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.

Tips Menulis Cerita Saat Liburan Sekolah

Cerita pengalaman liburan sekolah biasanya dibagian dalam bentuk tulisan maupun lisan. Jika mengharuskan menuliskan cerita tersebut, berikut ini beberapa tips menuliskan cerita ketika liburan sekolah yang menarik.

1. Cari inspirasi

Saat liburan sekolah, pasti banyak kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut yang membuat banyak diantara kita bingung hendak menceritakan kegiatan yang apa. Oleh karena itu, sebelum membuat tulisan seputar cerita liburan sekolah, ada baiknya untuk mencari inspirasi terlebih dahulu. Sebaiknya kegiatan yang hendak diceritakan merupakan kegiatan yang paling menyenangkan dan paling disukai.

2. Buat judul menarik

Tak hanya mempertimbangkan jenis kegiatan, judul juga sangat mempengaruhi isi cerita tersebut. Pilihlah judul yang menarik dan mewakili isi cerita. Jangan membuat judul yang terlalu panjang, lebih baik buat judul singkat namun mudah dipahami.

3. Menulis dengan runut

Cerita tentang liburan sekolah sebaiknya dibuat runtut sesuai kronologis. Jangan buat cerita yang melompat-melompat, karena akan membuat pembaca atau pendengar bingung.

Anda juga bisa menambahkan perasaaan dalam tulisan tersebut. Sebaiknya, buat tulisan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu formal. Tujuannya agar pendengar maupun pembaca merasa ikut serta dalam cerita tersebut.

4. Baca ulang dan edit

Setelah tulisan selesai dibuat, jangan lupa untuk membaca ulang tulisan tersebut. Jika diperlukan, melakukan pengeditan teks cerita agar lebih bagus dan mudah dipahami.

Contoh Cerita Liburan Sekolah

Bagi Anda yang masih belum memiliki gambaran cerita tentang liburan sekolah, berikut beberapa contoh cerita liburan sekolah dirumah maupun tempat wisata yang bisa menjadi referensi.

Contoh Cerita Liburan Sekolah 1

Liburan ke Dieng

Dieng merupakan salah satu tempat wisata favorit yang banyak dikunjungi di masa liburan. Di sana, terdapat pemandangan indah yang sayang untuk dilewatkan. Tak hanya pemandangannya yang menawan, udara di Dieng juga sangat sejuk.

Di liburan kali ini, aku dan kedua orang tuaku datang berlibur ke Dieng. Seperti kata orang, udara disana memang sangat dingin. Baru saja turun dari mobil, ku sudah merasa kedinginan.

Tapi, udara dingin tersebut tidak menyurutkan semangatku untuk mengeksplor tempat wisata tersebut. Aku dan keluargaku berkeliling di komplek Candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Disana kami berfoto dan bercengkrama dengan wisatawan lain.

Setelah puas menikmati pemandangan di kawasan Dieng, kami mampir ke warung Mie Ongklok. Kami menikmati makanan lezat khas Dieng ini sembari menikmati suasana sore yang indah. Kami juga membeli beberapa oleh-oleh untuk kakek dan nenek. Lalu, kami langsung pulang ke rumah sebelum malam tiba.

Contoh Cerita Liburan Sekolah 2

Berkunjung ke Kebun Binatang

Saat libur sekolah, aku diajak ke kebun binatang. Aku sangat senang, karena sudah lama ingin melihat gajah. Sesampainya di kebun binatang, kami langsung menuju ke loket pembelian tiket.

Setelah itu, kami berkeliling melihat bintang yang ada disana. Mulai dari gajah, jerapah, monyet, dan lain-lain. Aku sangat senang melihat binatang yang sedang beraktivitas di tempat itu.

Setelah selesai berkeliling, aku dan papa mamah duduk di taman sekitar kebun binatang sambil menikmati bekal makanan yang kami bawa dari rumah.

Contoh Cerita Liburan Sekolah 3

Cerita kegiatan selama liburan sekolah dirumah

Liburan sekolah kali ini, aku tidak pergi berlibur ke tempat wisata. Aku hanya berlibur di rumah. Meskipun hanya di rumah, liburanku tetap seru.

Banyak kegiatan yang aku lakukan. Selama liburan aku belajar membuat kue bersama ibu. Ibu mengajarkanku resep kue-kue yang enak. Setelah selesai membuat kue, aku dan ibu membagikan kue tersebut ke tetangga. Mereka semua suka kue buatanku dan ibu.

Selain membuat kue, ibu juga mengajakku pergi ke pasar. Di pasar ada banyak pedagang, mulai dari pedagang sayur, buah, ikan, daging, dan lain-lain. Aku dan ibu membeli sayur, buah, dan ikan. Setelah itu, aku membantu ibu memasak.

Aku juga menghabiskan waktu liburanku dengan membaca buku. Ayah membelikan banyak buku cerita yang seru-seru. Nah, itulah cerita liburanku di rumah. Walaupun di rumah, tapi liburanku tetap seru.

Contoh Cerita Liburan Sekolah Bahasa Inggris

Selain membuat cerita liburan sekolah berbahasa Indonesia, Anda juga bisa membuat cerita liburan sekolah menggunakan Bahasa Inggris. Berikut contoh cerita liburan sekolah dalam Bahasa Inggris yang dikutip dari english-academy.id.

Contoh 1

During my holiday break, I decided to spend some time at home. It was a welcome change from my usual routine of going to school and doing homework.

I spent the first few days just relaxing and catching up on some much-needed sleep. I also spent a lot of time with my family, which was nice because we don’t always get to spend as much time together as we would like.

One of the things I enjoyed most about being at home was being able to cook my own meals. I love to cook, and I was able to try out some new recipes that I had been wanting to try. I also made some of my favorite dishes, like my mom’s famous lasagna and my dad’s delicious grilled chicken.

Another thing I enjoyed was being able to catch up on some of my favorite TV shows and movies. I was able to watch a lot of new releases that I had missed while I was busy with school. I also spent some time playing video games and reading books, which was a nice way to relax and unwind.

Overall, I had a great time spending my holiday break at home. It was a much-needed break from my usual routine, and it was nice to be able to spend some quality time with my family. I’m already looking forward to my next holiday at home.

Contoh 2

I recently spent my holiday break at my grandmother’s house. It was a great experience because I don’t get to see her very often, and I always enjoy spending time with her.

The first few days were spent catching up and getting to know each other better. My grandmother told me stories about her life and shared some of her wisdom and advice with me. It was interesting to hear about her experiences and to learn from her.

One of the things I enjoyed most was helping my grandmother with some of her chores and errands. I helped her with things like grocery shopping, cleaning the house, and gardening. It was a nice way to spend time together and to feel useful.

Another highlight of my trip was getting to try some of my grandmother’s home-cooked meals. She is an amazing cook, and I always look forward to trying her delicious dishes. She made me some of my favorites, like her famous chicken soup and her delicious apple pie.

Overall, I had a great time spending my holiday break at my grandmother’s house. It was a nice change of pace from my usual routine, and I enjoyed spending quality time with my grandmother. I’m already looking forward to my next visit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News