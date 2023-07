Agenda Menlu Usai Bertemu Utusan China dan Menlu Rusia di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan memulai Post Ministerial Conference (PMC) 2023 di Jakarta, pada Kamis (13/7/2023).

Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, Menlu Rusia Sergey Lavrov, dan diplomat senior China Wang Yi bertemu di satu meja bundar dalam pertemuan trilateral, pada Rabu (12/7/2023).

Adapun PMC 2023 hari ini akan dimulai dengan melakukan 11 pertemuan dengan 10 negara di hari ketiga rangkaian acara Asean Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) 2023.

Adapun 11 pertemuan tersebut, antara lain dengan India, New Zealand, Rusia, Australia, China, Japan, Korea, Uni Eropa, Asean Plus Three, Inggris, dan Kanada.

"Sementara Kamis kita sudah mulai PMC, baik plus 1 maupun plus 3, itu akan ada di hari Kamis," katanya, kepada wartawan di Media Centre, Wisma 46 BNI, Jakarta.

Sesuai jadwal, pertemuan akan dimulai dengan Asean Post Ministerial Conference dengan India dan New Zealand pada pukul 08.30 WIB, dan akan dilanjutkan dengan Rusia dan Australia pda pukul 09.45 WIB.

Kemudian dilanjutkan dengan China pada pukul 11.00 WIB, lalu Japan pada pukul 13.00 WIB, Korea dan Uni Eropa pukul 14.15 WIB, 24th Asean plus Three Foreign Minister Meeting pukul 15.30 WIB, serta Inggris dan Kanada pada pukul 17.15 WIB.

Seperti diketahui rangkaian 56th Asean Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM-PMC) 2023 diikuti oleh 29 negara, bersama Sekretariat Asean dan Uni Eropa.

Secara keseluruhan para Menlu Asean dan mitra dari 29 negara akan melakukan 18 pertemuan di Hotel Shangri-La Jakarta, selama 4 hari dimulai 11-14 Juli 2023.

Selain itu, juga akan melakukan pertemuan bilateral dan trilateral. Namun angka tersebut masih dinamis, disesuaikan dengan di lapangan dan alokasi waktu.

Pertemuan Tiga Pejabat Penting

Lavrov dan Wang Yi berbicara dengan Retno, bertatap muka dalam satu meja yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Menlu RI terlihat duduk di antara Lavrov dan Wang Yi. Lavrov duduk di samping kiri dan Wang Yi di samping kanan Menlu Retno.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Rusia di Indonesia juga menyatakan bahwa Lavrov akan hadir dalam kerangka pertemuan Rusia-Asean, KTT Asia Timur dan Asean Regional Forum di Jakarta.

"Upaya kami akan bertujuan untuk mempromosikan kepentingan Rusia di Kawasan Asia-Pasifik," kata Kedubes Rusia.

Sementara itu, Wang Yi hadir menggantikan Menlu China Qin Gang yang batal menghadiri pertemuan trilateral tersebut di Jakarta.

Situs berita Politico sebelumnya melaporkan bahwa muncul spekulasi bahwa masalah kesehatan Qin menjadi alasan dia absen dalam pertemuan di Jakarta.

Seperti diketahui, Rusia dan China juga menjadi mitra dalam rangkaian 56th Asean Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM-PMC) 2023 yang diikuti oleh 29 negara, bersama Sekretariat Asean dan Uni Eropa.

