Rusia Pasang Senjata Nuklir di Belarus Bikin Barat Marah Besar

Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar Ukraina untuk Inggris Vadym Prystaiko menganggap tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan senjata nuklir di Belarusia ancaman serius bagi Barat.

Prystaiko mengajak Barat agar menanggapi tindakan Putin ini dengan sangat serius karena penempatan senjata Nukril di Belarusia sebagai tekanan terhadap barat.

Kendati demikian Prystaiko optimis Ukraina jauh lebih siap untuk menahan tekanan ini karena proliferasi rudal udara dan dukungan internasional yang stabil.

Seperti diketahui Vladimir Putin mengklaim bahwa gelombang pertama senjata nuklir taktis tiba di Belarus menyusul pengumuman pada 26 Mei untuk menempatkan senjata nuklir non-strategis Rusia di wilayah Belarusia.

Bukan hanya itu saja, Putin juga menyebut akan mengirim lebih banyak senjata di Belarus akhir musim panas ini.

Sementara bagi Amerika Serikat (AS) ini merupakan kejutan, sebab sebelumnya Gedung Putih mengatakan pada 13 Juni bahwa tidak ada indikasi bahwa pergerakan senjata nuklir sudah dekat.

AS juga sebelumnya mengatakan tidak mengamati indikasi apa pun yang sedang dipersiapkan Rusia untuk menggunakan senjata nuklir di Belarusia.

Institute for the Study of War menilai pada 25 Mei bahwa sangat tidak mungkin bahwa Putin akan menggunakan hulu ledak nuklir yang berbasis di Belarusia di Ukraina atau di tempat lain.

Adapun NATO menyebut langkah menempatkan senjata nuklir ini sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab

Adapun kepala diplomasi Uni Eropa Josep Borrell mengatakan menempatkan senjata nuklir Rusia di Belarus sebagai langkah yang akan mengarah pada eskalasi yang sangat berbahaya.

