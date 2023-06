Ditutup Besok, Ini Syarat dan Link Pendaftaran Ujian Mandiri UGM

Lulusan SMA/MA/SMK/sederajat atau lulusan Paket C dalam 2 tahun terakhir dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli pada tahun berjalan dengan dibuktikan ijazah.

SMA/MA/SMK/sederajat atau lulusan Paket C pada tahun berjalan, dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli pada tahun berjalan, telah memiliki SKL yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/lembaga penyelenggara Paket C yang sah.