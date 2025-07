Mahasiswa Belgia Kunjungi Bisnis Indonesia, Pelajari Jurnalisme Ekonomi

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka program UGM Global Summer Program 2025, mahasiswa dari University of Antwerp, Belgia, melakukan kunjungan studi ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta Pusat pada hari Selasa, 15 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Summer Course bertema “Doing Business in South-East Asia” yang diselenggarakan oleh Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (MBA FEB UGM) bekerja sama dengan University of Antwerp.

Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa mendapatkan kesempatan berharga untuk mendalami lanskap jurnalisme bisnis di Indonesia melalui pemaparan materi oleh Gajah Kusumo, Head of Premium Content & Multimedia Bisnis Indonesia. Sesi ini membahas berbagai aspek strategis dalam kerja redaksi, mulai dari visi editorial, pendekatan digital, hingga prinsip peliputan isu sensitif dalam konteks multikultural Indonesia.

Para mahasiswa diperkenalkan pada kerangka kerja redaksi Bisnis Indonesia yang mencakup liputan mendalam mengenai indikator makroekonomi, pasar keuangan, kebijakan regulasi, serta isu-isu strategis seperti keberlanjutan (ESG), transformasi digital, dan ekonomi hijau. Salah satu poin menarik dalam diskusi adalah bagaimana Bisnis Indonesia menjaga netralitas dan akurasi dalam peliputan isu politik, agama, dan ras di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Selain mendapatkan pemahaman teoretis, para mahasiswa juga berdiskusi mengenai strategi monetisasi konten digital, pengembangan produk jurnalistik berbayar (premium journalism), serta peran teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses redaksional.

Kunjungan yang dibuka oleh Ibu Lulu Terianto,President Director Bisnis Indonesia Group dan Siska Kartika Candra, Head of Digital Marketing & Communication menjadi wujud kolaborasi antara Bisnis Indonesia Group dan dunia pendidikan.

Dalam kesempatan ini, rombongan mahasiswa di dampingi oleh Michiel Ria R.Dierckx & Kristel Hilde Rene Vanstalle, Assistant Professor of University of Antwerp bersama Mia Agusty, Head of UGM Global Summer Program 2025 dan Imron Alamin Supervisor 1 of UGM Global Summer Program 2025. Kegiatan ini menjadi kesempatan berharga bagi para mahasiswa untuk memahami bagaimana media bisnis di Indonesia berperan dalam membentuk literasi ekonomi di Indonesia, melalui sesi diskusi dan paparan secara langsung.