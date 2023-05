Terjebak Macet di Jalur Puncak, Dubes Arab Saudi Tegur Sandiaga Uno

Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al Amudi bersama keluarganya ternyata sempat merasakan kemacetan parah di Jalur Puncak, Bogor pada libur Hari Raya Idulfitri 1444 H kemarin.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di kantornya, Selasa (2/5). Ia mendapat laporan dari Dubes Faisal ihwal kemacetan parah itu saat bertemu langsung usai lebaran kemarin.

Menurutnya, akibat macet horror puncak tersebut, Duta Besar Arab Saudi bersama keluarga harus tertahan hingga beberapa jam di wilayah Puncak, Bogor Jawa Barat.

“Pak Dubes akhirnya baru bisa turun dari Puncak itu jam 1 malam. Sekelas dubes saja merasakan macet. Rencananya beliau mau liburan selama 3 hari di sana,” kata Sandi.

Sandiaga mengatakan wilayah Puncak memang selalu menjadi langganan macet jika sudah memasuki musim liburan. Baginya, harus ada solusi out of the box untuk mengatasi berbagai masalah kemacetan yang kerap terjadi di daerah Puncak Bogor Jawa Barat.

Ia meminta ada langkah tegas dari pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengatasi kemacetan yang sudah menahun tersebut.

"Mungkin bisa diterapkan pembatasan, karena kemarin itu jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Puncak ada 8 kali lipat dibandingkan kapasitas jalur yang tersedia," katanya.

Seperti diketahui, saat liburan lebaran beberapa minggu lalu, jalur Puncak Bogor mulai dari Simpang Gadog hingga ke area Cisarua mengalami macet total.

Pemberlakuan one way arah Puncak Bogor tidak sepenuhnya mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan dari arah Bogor maupun Jakarta melalui Tol Jagorawi. Kendaraan terus berdatangan hingga membuat kemacetan panjang tak terkendali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News