Horor! Ribuan Kendaraan Terjebak Macet Panjang di Jalur Puncak

Bisnis.com, JAKARTA — Pemberlakuan one way arah Puncak Bogor tidak sepenuhnya mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan dari arah Bogor maupun Jakarta melalui Tol Jagorawi. Terpantau Simpang Gadog macet total pada Senin (24/4/2023) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Senin (24/4/2023), rekayasa lalu lintas one way arah Puncak mulai diberlakukan pukul 10.25 WIB, setelah sebelumnya one way berlaku dari Puncak ke arah Ciawi.

Adapun, arus lalu lintas di Jalur Puncak terpantau lancar pascapenerapan one way berlaku. Namun, pada pukul 12.25 WIB volume kendaraan dari arah Jakarta lewat akses keluar Tol Jagorawi di Simpang Gadog tak berhenti berdatangan sehingga kemacetan panjang tak terkendali.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata mengatakan pihaknya masih berupaya mengurai kemacetan di sejumlah titik rawan, seperti Pasar Cisarua, akses masuk jalan alternatif menuju Taman Safari hingga Masjid At-Ta'awun.

"Kami terus upayakan, one way ini berlaku sampai nanti lihat situasi lalu lintas di atas," ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/4/2023).

Kondisi terkini simpang Gadog terpantau padat saat pemberlakuan one way arah Puncak, Bogor, Senin (24/4/2023) - BISNIS/Afiffah Rahmah Nurdifa.

Dicky menjelaskan, ttik rawan kemacetan di Masjid At-Ta'awun disebabkan banyaknya masyarakat yang berkendara sejak malam mulai berhenti di sekitar rest area kawasan tersebut.

Pantauan Bisnis, masjid At-Ta'awun, akses masuk Kebun Teh Puncak, Taman Safari, Taman Wisata Matahari, hingga Cimory menjadi destinasi wisata yang dituju dan menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan ke Puncak.

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi kepadatan hari ini, jajaran Kapolres Bogor akan memberlakukan one way secara bergiliran ke arah atas puncak, maupun ke arah Ciawi.

Pihaknya juga menurunkan 300 personel kepolisian untuk mengamankan dan mengatur lalu lintas di sepanjang jalan menuju Puncak.

"Untuk arus dari bawah juga lagi padat juga dari Cianjur kita sudah koordinasi dengan kepolisian Cianjur untuk lakukan pengalihan arus di cianjur nya," jelas Dicky.

Tangkapan layar kondisi kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta Bogor Ciawi (Jagorawi) km 47+500 Gadog, Senin (24/4/2023) - Twitter @pupr_binamarga.

Di sisi lain, salah satu pengendara mobil, Rendra (46) tengah beristirahat di Rest Area Gunung Mas. Dia berkendara dari Depok dan sengaja datang untuk berwisata berasama keluarganya.

"Kami tahu ada one way, jadi udah jalan dari rumah jam 5 subuh. Ya, tetap macet, tapi buat hiburan juga daripada di rumah," ujarnya.

