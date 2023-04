Jadwal One Way dan Contra Flow Mudik Lebaran Hari Ini, Kamis (20/4)

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda yang ingin pulang ke kampung halaman, berikut jadwal one way dan contra flow mudik Lebaran 2023 pada hari ini, Kamis (20/4/2023).

Korlantas Polri mempertimbangkan untuk memperpanjang pemberlakuan rekayasa lalu lintas yang semula selesai pada hari Rabu (19/4) pukul 24.00 WIB, menjadi Kamis (20/4) pukul 12.00 WIB.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri Kombes Pol. Eddy Djunaedi mengatakan keputusan tersebut diambil karena melihat arus lalu lintas dari arah Jakarta mengalami peningkatan.

Berdasarkan data dan kondisi yang dihimpun dari pengamatan CCTV, traffic counting dan petugas di lapangan, hingga pukul 21.00 WIB terdapat sumber arus bangkitan (peningkatan volume kendaraan) dari Jakarta (barat) pada lokasi Tomang, Semanggi, JORR dari arah Pondok Indah dan pertemuan di KM 48 elevated.

“Traffic counting di KM 50 A selama 3 jam berturut-turut volume kendaraan mencapai rata-rata 4.567 kendaraan per jam,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (20/4/2023).

Sementara itu, lanjutnya, traffic counting di Tol Cipali KM 190 Palimanan selama 3 jam berturut-turut rata-rata 4.953 kendaraan per jam.

Dengan demikian, kondisi tersebut masuk kategori untuk diberlakukan one way.

“Untuk mengurai kepadatan pada ruas Tol Jakarta Cikampek, akan dilakukan rekayasa lalu lintas contra flow dua lajur dari KM 47 sampai dengan KM 70 Gerbang Tol Jakarta Cikampek pada pukul 22.45 WIB," imbuhnya.

Dia menuturkan pertimbangan lain untuk memperpanjang penerapan one way karena faktor cuaca.

Pada Rabu (19/4/2023), ruas jalan tol yang dilalui pemudik diguyur hujan dengan intensitas tinggi sehingga contraflow baru dapat dilaksanakan sekitar pukul 22.45 WIB.

"Berdasarkan hal tersebut di atas, rekayasa lalu lintas one way pada hari kedua mudik yang dijadwalkan selesai pada pukul 24.00 WIB [19/4], masih akan terus dilanjutkan," kata Eddy.

Menurutnya, perpanjangan rekayasa lalu lintas one way akan berakhir pada hari Kamis (20/4) pukul 12.00 WIB.

Namun, apabila pada periode waktu 3 jam sebelum jadwal pengakhiran one way masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari Jakarta ke arah timur, dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way.

"Rekayasa one way dapat dilanjutkan atau diakhiri, dan lalu lintas akan normal kembali dua arah," ujar Eddy.

Jadwal dan Lokasi Contra Flow



Selain one way, skema rekayasa lalin yang diterapkan oleh Polisi selama mudik Lebaran adalah contra flow.

Berbeda dengan one way, penerapan contra flow dengan menggunakan sebagian lajur untuk kendaraan melintas di jalan tol.

Contra flow arus mudik Lebaran 2023 akan diterapkan dari KM 47 (Karawang Barat) sampai KM 72 (Cikampek) pada Kamis (20/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB.

