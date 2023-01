Rangkuman Perang Rusia Vs Ukraina: Warga AS Terbelah Dua, Rusia Serang Kherson

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Serangan rudal Rusia pada Minggu (29/1/2023) di Kherson menewaskan satu orang dan dua orang terluka. Sementara itu, rakyat Amerika Serikat (AS) terbelah atas rencana bantuan dana dan peralatan militer untuk Ukraina.

Satu orang tewas dan sedikitnya dua terluka oleh serangan roket Rusia di Kherson pada Minggu (29/1/2023), kata wakil kepala administrasi militer regional. Di antara lokasi yang terkena adalah rumah sakit – melukai seorang perawat – dan gudang, terminal bus, taman bermain sekolah dan bangunan lain serta mobil pribadi.

Melansir Bloomberg, Senin (30/1/2023), berikut rangkuman kejadian dalam perang Rusia melawan Ukraina:

1. Ukraina minta rudal jarak jauh

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu (29/1/2023) mendesak NATO untuk menyediakan rudal jarak jauh. Sementara, Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov meminta pesawat.

2. Scholz ingatkan risiko kirim senjata

Kanselir Jerman Olaf Scholz memperingatkan risiko perlombaan mengirim senjata oleh Barat ke Ukraina. Dia akan melanjutkan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam upaya untuk mengakhiri konflik yang mendekati satu tahun.

Seorang pejabat Korea Utara mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengirim tank tempur Abrams ke Ukraina, menyusul komentar serupa dari saudara perempuan pemimpin Kim Jong-un. Pyongyang menolak klaim AS bahwa mereka telah mempersenjatai Rusia.

3. Warga AS terbelah

Warga AS terbelah dua soal apakah Kongres harus memberi lebih banyak dana dan senjata ke Ukraina.

Sebanyak 49 persen mendukung dan 47 persen menentang, menurut jajak pendapat NBC News. Dalam jajak pendapat yang sama, 65 persen menentang pemotongan anggaran pertahanan AS. Jajak pendapat yang berlangsung pada 20-24 Januari dengan 1.000 orang responden memiliki margin kesalahan plus minus 3,1 poin.

Ketua DPR AS Kevin McCarthy menegaskan kembali di CBS "Face the Nation" bahwa Partai Republik ingin menempatkan semua pengeluaran federal, termasuk Pentagon, di atas meja dalam upaya untuk mengekstraksi pemotongan anggaran dari Presiden Joe Biden sebagai imbalan untuk menaikkan pagu utang AS.

4. Bakhmut, Vuhledar diserang

Posisi Ukraina di Kota Bakhmut dan Vuhledar dan daerah lain di wilayah Donetsk berada di bawah serangan Rusia terus-menerus, kata Presiden Volodymyr Zelensky, Minggu (29/1/2023).

Tujuan Kremlin adalah untuk memperpanjang perang dan menguras tenaga Ukraina, katanya dalam pidato video malamnya.

“Kita harus mempercepat pengiriman dan penemuan opsi senjata baru yang diperlukan untuk Ukraina,” kata Zelensky

5. Zelensky berbicara dengan Presiden Terpilih Ceko

Pemimpin Ukraina mengucapkan selamat kepada Petr Pavel atas kemenangannya pada Sabtu (28/1/2023) dalam pemilihan presiden Ceko dan mengundang mantan jenderal NATO itu untuk mengunjungi Ukraina.

Pavel, yang telah menjanjikan dukungan yang tak tergoyahkan untuk Ukraina, mengalahkan Andrej Babis, seorang tokoh bisnis yang terkenal karena perselisihannya dengan Uni Eropa.

6. Pesawat Bisa Menjadi 'Game Changer' untuk Ukraina

Pembicaraan dengan sekutu Eropa dan NATO tentang pasokan pesawat militer dapat mengarah pada komitmen, kata Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov dalam wawancara CBC News, bahkan ketika sekutu menyatakan hal itu masih cadangan.

“Segala sesuatu yang tidak mungkin hari ini [akan] menjadi mungkin besok,” kata Reznikov.

Dia menyampaikan hal itu, meskipun ada peringatan dari Jerman tentang risiko perlombaan senjata yang berkembang di Ukraina.

Hongaria juga memperingatkan bahwa sekutu Barat semakin terlibat. Sebelumnya, Zelensky mendesak mitra sekutu untuk menyediakan Ukraina dengan sistem roket jarak jauh.

Reznikov mengatakan tetap optimistis Ukraina menang atas Rusia tahun ini, meskipun masih banyak yang harus dilakukan sebelum mencapai itu. Situasi di front timur Ukraina, meski sulit, dapat dikendalikan, katanya.

7. Pejabat militer AS dorong kirim F-16

Pejabat militer mendorong Pentagon untuk menyetujui pengiriman jet tempur F-16 ke Ukraina, Politico melaporkan, mengutip tiga orang yang mengetahui diskusi yang tidak diidentifikasi.

Pejabat Ukraina telah mengadvokasi peningkatan sumbangan oleh sekutu, termasuk rudal jarak jauh serta pesawat, setelah AS dan Jerman setuju untuk mengirim tank tempur utama untuk membantu pertahanan Kyiv.

