10 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Kediri

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa sekolah di Kediri masuk dalam daftar Top 1000 SMA setara terbaik di Indonesia. Penentuan peringkat tersebut berdasarkan nilai UTBK 2022 rerata sekolah.
Sementara itu, sekolah terbaik di Kediri adalah SMAN 2 KEDIRI dengan nilai UTBK 2022 rerata 572,507, dan menduduki ranking 122.
Adapun peringkat kedua terbaik di Kediri adalah MAN 2 Kota Kediri menduduki peringkat nasional 151, dan nilai UTBK sebanyak 566,431.
Selanjutnya sekolah terbaik peringkat ketiga SMAN 2 PARE dengan nilai UTBK 2022 sebanyak 554,723, dan menduduki peringka nasional 248.
Sekolah Terbaik di Kediri
1. SMAN 2 KEDIRI
Nilai UTBK 2022: 572,507
Ranking nasional sekolah: 122
2. MAN 2 Kota Kediri
Nilai UTBK 2022: 566,431
Ranking nasional sekolah: 151
3. SMAN 2 PARE
Nilai UTBK 2022: 554,723
Ranking nasional sekolah: 248
4. SMAN 1 KEDIRI
Nilai UTBK 2022: 549,496
Ranking nasional sekolah: 279
5. MAN 1 KOTA KEDIRI
Nilai UTBK 2022: 533,141
Ranking nasional sekolah: 485
6. SMAN 3 KEDIRI
Nilai UTBK 2022: 527,470
Ranking nasional sekolah: 610
7. SMKN 2 KEDIRI
Nilai UTBK 2022: 525,411
Ranking nasional sekolah: 657
9. SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR
Nilai UTBK 2022: 520,416
Ranking nasional sekolah: 776
10. SMAN 7 KEDIRI
Nilai UTBK 2022: 519,805
Ranking nasional sekolah: 789
12. SMAN 1 PARE
Nilai UTBK 2022: 518,787
Ranking nasional sekolah: 816
13. SMAN 1 KANDAT
Nilai UTBK 2022: 516,704
Ranking nasional sekolah: 883
14. SMAN 1 PLEMAHAN
15. Nilai UTBK 2022: 515,162
Ranking nasional sekolah: 932
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