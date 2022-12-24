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10 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Kediri

Berikut Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat negeri/swasta terbaik di Kediri, peringkat satu diduduki SMAN 2 KEDIRI.
Rendi Mahendra
Rendi Mahendra - Bisnis.com 24 Desember 2022  |  18:45 WIB
10 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Kediri
Pelajar siswa SMA. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah -
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Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa sekolah di  Kediri masuk dalam daftar Top 1000 SMA setara terbaik di Indonesia. Penentuan peringkat tersebut berdasarkan nilai UTBK 2022 rerata sekolah.

Sementara itu, sekolah terbaik di Kediri adalah SMAN 2 KEDIRI dengan nilai UTBK 2022 rerata 572,507, dan menduduki ranking 122.

Adapun peringkat kedua terbaik di Kediri adalah MAN 2 Kota Kediri menduduki peringkat nasional  151, dan nilai UTBK sebanyak 566,431.

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Selanjutnya sekolah terbaik peringkat ketiga SMAN 2 PARE dengan nilai UTBK 2022 sebanyak 554,723, dan menduduki peringka nasional 248.

Sekolah Terbaik di Kediri

1. SMAN 2 KEDIRI

Nilai UTBK 2022: 572,507

Ranking nasional sekolah: 122   

2. MAN 2 Kota Kediri

Nilai UTBK 2022: 566,431

Ranking nasional sekolah: 151

3. SMAN 2 PARE

Nilai UTBK 2022: 554,723

Ranking nasional sekolah: 248

4. SMAN 1 KEDIRI

Nilai UTBK 2022: 549,496

Ranking nasional sekolah: 279

5. MAN 1 KOTA KEDIRI

Nilai UTBK 2022: 533,141

Ranking nasional sekolah: 485

6. SMAN 3 KEDIRI

Nilai UTBK 2022: 527,470

Ranking nasional sekolah: 610

7. SMKN 2 KEDIRI

Nilai UTBK 2022: 525,411

Ranking nasional sekolah: 657

9. SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR

Nilai UTBK 2022: 520,416

Ranking nasional sekolah: 776

10. SMAN 7 KEDIRI

Nilai UTBK 2022: 519,805

Ranking nasional sekolah: 789   

12. SMAN 1 PARE

Nilai UTBK 2022: 518,787

Ranking nasional sekolah: 816

13. SMAN 1 KANDAT

Nilai UTBK 2022: 516,704

Ranking nasional sekolah: 883

14. SMAN 1 PLEMAHAN

15. Nilai UTBK 2022: 515,162

Ranking nasional sekolah: 932

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Editor : Rendi Mahendra
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