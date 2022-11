Jadwal Kedatangan Kepala Negara G20 di Bali: Xi Jinping, Erdogan, Macron

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pemimpin negara G20 dan organisasi internasional mulai tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sejak Minggu (13/11/2022).

Kehadiran para pemimpin tersebut adalah untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali yang akan digelar pada 15—16 November 2022.

Salah satu pemimpin negara yang tiba pada Minggu (13/11) adalah Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden. Pesawat kepresidenan AS, Air Force One, yang membawa Presiden Biden tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekitar pukul 21.46 WITA.

Sebelumnya, Presiden Republik Turkiye Recep Tayyip Erdogan tiba di Bali pada Senin (14/11/2022) pukul 11.00 WITA. Erdogan disambut langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, sudah tiba dan disambut Menteri BUMN Erick Thohir. Selanjutnya, Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional (ILO) Gilbert F. Houngbo dan Presiden Islamic Development Bank (ISDB) Muhammad Sulaiman Al Jasser juga tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang datang bersama pasangannya, mendarat setelah Presiden Joe Biden. Presiden Republik Korea Yoon Suk-yeol beserta Nyonya Kim Keon-hee mendarat setelahnya, sekitar pukul 22.30 WITA.

Utusan Khusus Perdana Menteri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, dan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida yang datang bersama Nyonya Yuko Kishida juga dijadwalkan tiba di Bali pada malam ini.

Dalam keterangannya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai setelah mendarat dari Kamboja, Jokowi mengonfirmasi bahwa 17 pemimpin negara G20 akan hadir pada KTT kali ini, dirinya juga telah mendapatkan laporan bahwa KTT G20 sudah siap sepenuhnya.

"Ini sangat menggembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini, apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir. Indonesia terus memperjuangkan perdamaian dunia serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi," ujar Jokowi, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Adapun, pada hari ini, Senin (14/11) sejumlah pemimpin Negara G20 dan organisasi internasional lainnya akan berlabuh di pulau Dewata, salah satunya Presiden China Xi Jin Ping.

Sementara itu, Presiden International Olympic Committee (IOC) Thomas Bach sudah mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali sejak pukul 09.35 WITA - barusan datang Presiden IOC Thomas Bach

Berikut jadwal kedatangan Kepala Negara dan delegasi G20 di Bali pada Senin (14/11/2022)

Turkiye pukul 11.00 Wita

Belanda pukul 11.30 Wita

Kanada pukul 14.45 Wita

Argentina pukul 15.15 Wita

China pukul 15.20 Wita

World Trade Organization (WTO) pukul 16.30 Wita

Italia pukul 15.30 Wita

Perancis pukul 16.45 Wita

Spanyol pukul 17.00 Wita

South Afrika pukul 17.20 Wita

WBG pukul 17.30 Wita

EUE pukul Council 18.25 Wita

United Nations pukul 18.25 Wita

IMF pukul 18.30 Wita

United Kingdom pukul 19:35 Wita.

