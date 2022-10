FIFA dan AFC Temui Ketua Umum PSSI, Ini yang Dibahas

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan mengapresiasi kehadiran perwakilan FIFA dan AFC sudah tiba di Indonesia.

Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini menyebut kehadiran mereka berkat upaya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghubungi langsung Gianni Infantino selaku orang nomor satu di FIFA.

"Sekali lagi saya berterima kasih karena teman-teman dari FIFA bisa hadir ke sini, selamat datang di Indonesia. Mereka hadir ke sini untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada apa yang dilakukan PSSI khususnya berkaitan pasca Tragedi Kanjuruhan," katanya saat ditemui di Plataran Restoran Hutan Kota GBK, Rabu (12/10/2022).

Baca Juga : Renovasi Stadion Kanjuruhan Diusulkan Rp580 Miliar

Untuk diketahui, untuk perwakilan FIFA yang hadir adalah Development project coordinator FIFA Niko Nhouvannasak, kemudian Head of Safety Chen Jun, dan Serge Dumotier selaku stadium consultant.

Sementara itu perwakilan AFC diwakili oleh The AFC Deputy General Secretary Competitions and Football Shin Man Gil, Datuk Dell deputy chairperson safety, Raui Kamar communication director, dan Brian Johnson head of safety security.

Development Project Coordinator FIFA Niko Nhouvannasak menyampaikan bahwa hasil pertemuan mereka dengan AFC dan PSSI adalah untuk mengumpulkan data-data terkait Tragedi Kanjuruhan.

"Kami, AFC dan PSSI di sini ingin memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada masa mendatang. Apa yang kami lakukan sekarang adalah mengumpulkan semua informasi apa yang sebenarnya terjadi," kata Nhouvannasak.

Tidak hanya itu, Nhouvannasak juga membahas soal kelanjutan kompetisi dan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah.

"Kami dan PSSI juga mengadakan pertemuan serius untuk melangkah dengan rencana aksi dan time line yang nyata untuk memastikan bahwa liga akan kembali dalam waktu dekat, dan Piala Dunia U20 di Indonesia tahun depan aman. Kami juga melibatkan para ahli untuk membantu PSSI. Kami juga bekerja sangat dekat dengan pemerintah Indonesia," tuturnya.

Dia pun memastikan bahwa FIFA, AFC, dan PSSI akan bersatu padu dalam solidaritas dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan semua orang di Indonesia dapat menikmati sepak bola dengan cara terbaik.

Tidak lupa, Nhouvannasak pun juga meyampaikan belawungkawa atas Tragedi Kanjuruhan. Adapun, disebutnya per Selasa (11/10/2022) jumlah korban meninggal dunia akibat insiden di Stadion Kanjuruhan tersebut mencapai 132 jiwa.

"Mewakili FIFA, kami ingin menyampaikan belawungkawa mendalam kepada korban, keluarga, teman-teman, dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia," pungkas Nhouvannasak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : pssi