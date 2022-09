Simak 5 Negara Pertama yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia ini memenuhi kemerdekaan deklaratif dalam membentuk Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Selain unsur deklaratif, ada juga unsur konstitutif yang mempengaruhi, yaitu terdiri dari wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat.

Pengakuan dari negara lain menentukan keabsahan berdirinya sebuah negara. Berdasarkan Hukum Internasional dalam pasal 1 Konvensi MonteVideo Convention on Right and Duties of States tahun 1933 disebutkan bahwa empat syarat negara dianggap baru.

Syarat tersebut meliputi memiliki populasi manusia yang tetap, memiliki daerah teritorial yang stabil, membentuk struktur pemerintahan berdaulat dan memperoleh pengakuan dari negara lain. Begitu juga dengan Indonesia, setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. NKRI berupaya mewujudkan keempat syarat tersebut yaitu diakui oleh negara lain.

Berikut ini beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Palestina

Sebelum proklamasi, Palestina termasuk negara diawal yang mengucapkan selamat kepada Indonesia tepatnya pada 6 September 1944. Melalui radio Berlin, Jerman, Syekh Muhammad Amin Al Husaini mengungkapkan atas rasa bahagianya terhadap kemerdekaan Indonesia. Deklarasi dari palestina sangat penting untuk memacu semangat perjuangan para pahlawan kedepannya.

2. Lebanon

Lebanon mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure pada tanggal 29 Juli 1947. Dari pernyataan tersebut, terjalinlah Kerjasama antar negara yang semakin erat. Kemudian, pada tahun 1996, Kedutaan Besar RI secara resmi didirikan di Ibukota Lebanon, Beirut. Meskipun dalam masa krisis ekonomi, hubungan antar Indonesia dengan Lebanon tetap terjalin erat. Salah satunya adalah pemberian bantuan sosial dan pembangunan Indonesia Corner di Lebanese University.

Baca Juga : Catat! Ini Contoh Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

3. Turki

Dukungan Turki untuk kedaulatan Indonesia diawali pada 29 Desember 1949. Tentunya hal ini mendapat respon negatif dari Belanda. Namun, Turki tidak gentar untuk menjadi bagian negara yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berbagai bentuk Kerjasama masih terus terjalin di antara kedua negara. Pada tanggal 10 April 1957, Turki mendirikan kedutaan besarnya di Jakarta.

4. Vatikan

Tidak hanya negara Timur Tengah, negara di Benua Eropa yaitu Vatikan mendukung penuh atas kemerdekaan Indonesia.pengakuan tersebut disampaikan pada 6 Juli 1947. Hal ini ditandai dengan pembentukan kedutaan Besar Vatikan Delegate di Jakarta. Vatikan dan Indonesia mengangkat prinsip kenegaraan yang sama, yaitu sama-sama menginginkan perdamaian dunia dan menciptakan kerukunan antar umat beragama.

5. Suriah

Suriah pernah bergabung dalam misi perjuangan Indonesia pada Agresi Militer Belanda di sidang PBB tahun 1947. Beruntungnya agresi tersebut dapat dihentikan melalui perundingan. Suriah termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Sesudahnya hubungan antara Suriah dengan Indonesia semakin akrab. Salah satunya ditandai dengan membentuk hubungan diplomatik.

Itulah 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan indonesia, semoga bermanfaat untuk anda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : negara sejarah kemerdekaan indonesia