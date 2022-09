Catat! Ini Rangkaian Agenda Jelang Pemakaman Ratu Elizabeth II 

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang pemakaman, rakyat Inggris diberi kesempatan untuk memberi penghormatan kepada jenazah Ratu Elizabeth II. Simak rangkaian agenda jelang pemakaman Ratu Elizabeth II selama satu minggu ke depan.

Seperti diketahuii, Ratu Elizabeth II dinyatakan meninggal pada Kamis (8/9/2022) diumur 96 tahun setelah menjabat sebagai pimpinan tertinggi Kerajaan Inggris selama 70 tahun.

Dilansir dari BBC pada Minggu (11/9/2022), peti mati Ratu Elizabeth II akan ditempatkan di Istana Holyroodhouse dan Westminster Hall agar orang-orang dapat melihatnya — sebuah tradisi yang dikenal sebagai berbaring di negara bagian. Raja Charles III pun akan memulai tur keempat negara yang membentuk Inggris.

Berikut rangkaian agenda jelang pemakaman Ratu Elizabeth II selama satu minggu ke depan yang perlu Anda ketahui.

Rangkaian Agenda Jelang Pemakaman Ratu Elizabeth II

Minggu, 11 September 2022

Peti mati kayu Ratu Elizabeth I, yang berada di ruang dansa di Kastil Balmoral, akan diangkut oleh penjaganya ke mobil jenazah.

Jenazahnya akan berangkat dari kastil Balmoral sekitar pukul 10.00 waktu setempat, melanjutkan perjalanan selama enam jam ke Edinburgh melalui jalan darat.

Setelah itu, peti Ratu akan tiba di Istana Holyroodhouse - kediaman resmi raja Inggris di ibu kota Skotlandia - dan berbaring di Ruang Tahta.

Sementara, di London, Raja Charles III akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Persemakmuran di Istana Buckingham. Raja kemudian akan menjamu para Komisaris Tinggi dari negara-negara di Ruang Busur istana sebagai kepala negara.

Senin, 12 September 2022

Raja Charles III akan memulai hari dengan kunjungan ke Westminster Hall, di mana kedua Gedung Parlemen akan bertemu untuk menyampaikan belasungkawa mereka.

Ditemani Ratu Permaisuri Camilla, Raja akan melakukan perjalanan melalui udara ke Edinburgh. Ini adalah bagian dari Operation Spring Tide, istilah untuk perjalanan pertamanya keliling keempat negara Inggris sebagai raja.

Pada sore hari, peti mati Ratu Elizabeth II akan melakukan perjalanan dengan prosesi ke Katedral St Giles, ditemani oleh Raja dan anggota Keluarga Kerajaan.

Raja Charles III kemudian akan kembali ke Istana Holyroodhouse dan akan bertemu dengan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon. Dia dan Ratu Permaisuri kemudian akan menghadiri Parlemen Skotlandia untuk menerima Mosi Belasungkawa.

Di malam hari, Raja Charles III akan mengadakan Vigil dengan anggota Keluarga Kerajaan di Katedral St Giles.

Selasa, 13 September 2022

Putri Anne, putri tunggal Ratu, akan menemani peti mati Ratu dari Katedral St Giles ke bandara Edinburgh, dan di pesawat ke RAF Northolt. Penerbangan terakhir Ratu dari Skotlandia ke London diperkirakan akan tiba sesaat sebelum pukul 19.00 waktu setempat.

Dari sana, peti Ratu akan diantar ke Istana Buckingham — kediaman resmi raja Inggris di London sejak 1837. Kedatangan peti mati di istana akan disaksikan oleh Raja Charles III dan Ratu Permaisuri Camilla sebelum beristirahat di Ruang Busur.

Sebelum itu, Raja Charles III dan Ratu Permaisuri Camilla akan berkunjung ke Belfast di Irlandia Utara. Mereka kemudian akan melakukan perjalanan ke Kastil Hillsborough untuk melihat pameran tentang hubungan panjang Ratu dengan Irlandia Utara.

Raja Charles kemudian akan bertemu dengan Sekretaris Negara untuk Irlandia Utara, Chris Heaton-Harrris MP, serta para pemimpin partai lainnya. Dia juga akan menerima pesan belasungkawa yang dipimpin oleh Ketua Majelis Irlandia Utara.

Setelah pertemuan dengan para pemimpin, Raja Charles III dan Ratu Permaisuri Camilla akan menghadiri kebaktian doa di Katedral St Anne, dan kemudian kembali ke London.

Rabu, 14 September 2022

Jenazah Ratu akan melakukan perjalanan dalam prosesi publik dari Istana Buckingham ke Westminster Hall setelah pukul 14:00 waktu setempat.

Peti matinya akan dibawa dengan kereta meriam Artileri Kuda Kerajaan Pasukan Raja, dan akan disertai dengan parade militer, serta anggota Keluarga Kerajaan.

Raja Charles III akan memimpin prosesi di belakang kereta, yang akan dibungkus dengan Royal Standard. Kerumunan dapat menyaksikan perjalanan di sepanjang Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards and Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square, dan New Palace Yard.

Perjalanan akan berlangsung selama 40 menit. Publik juga dapat menyaksikan di layar televisi besar yang dipasang untuk acara tersebut, terutama di Royal Parks di ibu kota.

Begitu sampai di Westminster Hall, peti mati akan diletakkan di atas platform yang ditinggikan yang dikenal sebagai catafalque dan di atasnya terdapat Mahkota Negara Bagian, bola, dan tongkat kerajaan. Setiap sudut platform akan dijaga 24 jam oleh tentara dari unit yang melayani Rumah Tangga Kerajaan.

Setelah itu, Uskup Agung Canterbury Justin Welby akan mengadakan kebaktian singkat yang dihadiri oleh Raja Charles III dan anggota Keluarga Kerajaan lainnya, sebelum Aula dibuka untuk umum.

Kamis, 15 September 2022

Ini merupakan hari pertama dari rangkaian empat hari penuh Ratu akan disemayamkan di Westminster Hall.

Jumat, 16 September 2022

Peti mati Ratu Elizabeth II akan disemayamkan untuk hari kedua penuh di Westminster Hall, di mana orang-orang dapat memberikan penghormatan.

Raja Charles III dan Ratu Permaisuri Camilla akan melakukan perjalanan ke Wales, menandai akhir dari kunjungannya ke keempat negara Inggris sebagai raja.

Sabtu, 17 September 2022

Peti mati Ratu Elizabeth II akan disemayamkan untuk hari ketiga penuh di Westminster Hall.

Minggu, 18 September 2022

Peti mati Ratu Elizabeth II akan disemayamkan selama empat hari penuh di Westminster Hall.

Senin, 19 September 2022

Pemakaman Ratu berakhir di pagi hari dan peti mati kemudian dibawa dalam prosesi ke Westminster Abbey untuk pemakanan kenegaraan.

Tamu yang bergabung dengan keluarga kerajaan, termasuk politisi senior Inggris dan kepala negara di seluruh dunia. Setelah pemakaman, peti mati akan melakukan perjalanan dalam prosesi dari Westminster Abbey ke Wellington Arch dan Windsor.

Mobil jenazah negara bagian kemudian akan membawa peti mati di sepanjang Long Walk ke Kapel St George di Kapel Windsor, di mana layanan komitmen akan berlangsung.

