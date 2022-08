Daftar Tanggal Merah di Bulan Agustus 2022, Ada Berapa Libur Nasional?

Bisnis.com, SOLO - Memasuki bulan Agustus 2022, masyarakat masih mempertanyakan berapa banyak libur nasional yang tersisa.

Sepanjang tahun 2022, pemerintah telah menetapkan libur nasional secara resmi.

Penetapan Hari Libur Nasional ini dilakukan melalui SKB 3 Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Di bulan Agustus 2022 sendiri, terdapat 5 hari libur yang terdiri dari 4 tanggal merah (Minggu) dan cuti bersama yang jatuh pada 17 Agustus 2022.

Berikut daftar Hari Libur Nasional 2022, yang dilansir dari Kominfo:

1 Januari: Tahun Baru 2022 Masehi

1 Februari: Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili

28 Februari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

3 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944

15 April: Wafat Isa Almasih

1 Mei: Hari Buruh Internasional

2-3 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 H

16 Mei: Hari Raya Waisak 2566 BE

26 Mei: Kenikan Isa Almasih

1 Juni: Hari Lahir Pancasila

9 Juli: Hari Raya Idul Adha 1443 H

30 Juli: Tahun Baru Islam 1444 H

17 Agustus: Hari Kemerdekaan RI

8 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW

25 Desember: Hari Raya Natal

