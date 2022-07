Anies Ajak Tamu Uni Eropa Jajal Catwalk di Citayam Fashion Week

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengajak sejumlah tamu Eropa untuk berlenggang kaki di lokasi penyeberangan Jalan Sudirman yang tengah viral dengan sebutan Citayam Fashion Week.

Dikutip melalui akun instagram @aniesbaswedan, orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut ditemani sejumlah tamu yaitu European Union Ambassador H.E. Vincent Piket dan Vice President of the European Investment Bank Kris Peeters.

Selain itu, Head of VP Kris Peeters Office Sunita Lukkhoo, dan Head of EIB Group for Southeast Asia & the Pacific Lucas Lenchant ikut bersama Anies berlenggang di tempat remaja 'SCBD' yang saat ini berjuluk Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok.

"Di sela-sela kunjungan, [kami] sempat mencoba catwalk ala teman-teman SCBD di Dukuh Atas. Kesimpulannya kami semua tidak ada yang sekeren mereka, belum pantas naik catwalk. Lain kali kami jadi penonton dan pengagum saja," tutur Anies, dikutip melalui instagram @aniesbaswedan, Selasa (19/7/2022).

Anies menyampaikan bahwa tamu-tamu Uni Eropa tidak hanya menikmati perubahan dan perkembangan fasilitas publik di Jakarta, tetapi juga menikmati kehangatan warga dan mengagumi kreativitas anak-anak mudanya.

Sebelum kegiatan itu, Anies melakukan rapat bersama di Kantor MRT Bundaran Hotel Indonesia, membahas investasi pengembangan transportasi umum di Jakarta, terutama untuk MRT fase-fase berikutnya.

"Usai rapat kita mencoba naik MRT sama-sama dan menikmati suasana terowongan Kendal dan mampir kafe teman-teman difabilitas, menyaksikan perubahan kawasan yang dulunya jalan untuk kendaraan mobil sekarang menjadi jalan untuk pedestrian sepenuhnya," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Anies yang mengenakan setelan jas dengan kemeja biru muda dengan dasi merah sembari tersenyum lebar berjalan menyebrangi jembatan hitam putih bagi pejalan kaki tersebut.

