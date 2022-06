3 Hal Penting yang Dibahas pada The 1st G20 Health Ministers Meeting 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Ada tiga hal penting yang dibahas pada Pertemuan Pertama Menteri Kesehatan Negara Anggota G20 (The 1st G20 Health Ministers Meeting) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (20/6/2022).

Juru Bicara G20 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tiga hal atau isu yang dibahas adalah:

Pertama, membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun ketahanan sistem kesehatan global, baik melalui penggalangan sumber dana dengan pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF), penggalangan sumber daya dengan mekanisme yang lebih permanen, serta berbagi informasi dan data melalui konsep model GISAID+ untuk patogen yang berpotensi menimbulkan pandemi.

Kedua, membahas hasil pertemuan Health Working Group (HWG) pertama yakni harmonisasi mekanisme verifikasi sertifikat vaksin digital Covid-19 untuk mempermudah perjalanan internasional melalui pembuatan Federated Public Trust Directory antarnegara G20 berlandaskan Mekanisme Sertifikat Covid-19 yang sesuai dengan standar WHO.

Ketiga, membahas langkah-langkah untuk menjamin pemerataan pengembangan dan pendistribusian vaksin, obat, maupun peralatan kesehatan dalam menghadapi pandemi selanjutnya.

“Kerja sama global sangat penting untuk mengatasi pandemi saat ini dan memastikan kita siap menghadapi pandemi selanjutnya. Untuk itu, pertemuan ini menjadi momentum penting bagi G20 untuk menggalang dukungan dalam rangka meningkatkan kapasitas sistem Kesehatan nasional, regional dan global,” kata Nadia dalam konferensi pre-event The 1st G20 HMM pada Jumat (17/6/2022).

Pertemuan akan dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh menteri kesehatan negara anggota G20 serta undangan khusus seperti Direktur Jenderal WHO, CEO CEPI, Sekjen OECD, dan Direktur Eksekutif Global Fund dan GISAID.

Pertemuan pertama ini bertujuan menggalang dukungan dari menteri kesehatan G20 dalam upaya memperkuat sistem kesehatan global serta penggalangan dana untuk menghadapi pandemi selanjutnya.

Hal ini sejalan dengan tema besar Presidensi G20 yakni “Strengthening Global Health Architecture, with Building Global Health System Resilience and Mutual Recognition for International Mobility, and Manufacturing Hub and Research”.

Menteri Keuangan

Selain pertemuan para menteri kesehatan G20, juga akan dilaksanakan Joint Finance and Health Ministers Meeting (JFHMM) pada 21 Juni 2022.

Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama antara menteri kesehatan dan menteri keuangan G20 serta WHO dan Bank Dunia yang akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai pembiayaan untuk prevention, preparedness, dan respons (PPR) yang lebih memadai, lebih berkelanjutan dan terkoordinasi dengan lebih baik melalui pembentukan FIF.

“Pertemuan pertama ini diharapkan tercapai satu kesepakatan terutama terkait pembentukan FIF menjadi badan permanen bukan adhoc dalam rangka kesiapan kita menghadapi pandemi ke depannya,” Nadia.

FIF merupakan satu mekanisme pembiayaan baru yang paling efisien, efektif serta inklusif untuk menghilangkan kesenjangan pembiayaan PPR yang mana setiap negara di dunia dapat mengakses pembiayaan tersebut.

“Proposal ini harus dipatuhi sebagai prinsip utama dan menghindari duplikasi mekanisme yang telah ada, dan memastikan keanggotaan FIF ini bersifat inklusif, agile dan dapat beradaptasi terhadap berbagai perubahan,” tutur Nadia.

Pembentukan FIF dirancang dan disusun oleh WHO dan Bank Dunia.

Proposal akan terus dikembangakan dan diperbaharui berdasarkan usulan dan diskusi negara anggota G20 pada pertemuan the 1st JFHMM.

Nadia menggarisbawahi pentingnya pertemuan JFHMM sebagai bagian dari komitmen bersama dari negara G20 untuk memperkuat arsitektur kesehatan global melalui penggalangan dana untuk pembentukan FIF.

Saat ini, sejumlah negara telah menyampaikan komitmennya untuk kontribusi ke FIF, di antaranya Amerika Serikat (AS) sebesar US$450 juta, Uni Eropa US$450 juta, Jerman 50 juta euro, Indonesia US$50 juta, Singapura US$10 juta, Wellcome Trust 10 juta poundsterling.

Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah seiring dengan pertemuan JFHMM di Yogyakarta.

“Negara G20 akan mengumpulkan pendanaan untuk pembentukan FIF dan mendorong komitmen negara lainnya,” pungkas Nadia.

