Masjidil Haram Sunyi, Begini Suasana Salat Tarawih di Depan Kabah

Bisnis.com, JAKARTA - Suasana salat tarawih hari pertama dalam Ramadan 1441 Hijriah di Masjidil Haram, Mekah, tampak sunyi. Pasalnya, Kabah tertutup selama bulan suci karena dampak dari wabah corona (Covid-19).

Dikutip dari akun twitter @maidruss, tampak 4 foto yang menggambarkan susana sunyi saat salat tarawih di Masjidil Haram. Barisan salat hanya terdiri dari 6 saf menghadap Kabah. Selain itu, tampak petugas keamanan berjaga-jaga.

Suasana yang ibadah sunyi di tempat sakral untuk ibadah umat muslim tersebut menuai banyak komentar. Rata-rata warganet iri dengan beberapa orang petugas tersebut, dan ingin merasakan salat di Masjidil Haram, langsung menghadap ke Kabah.

Akun @Adwa1811 misalnya, berkomentar bahwa alangkah beruntung dapat salat tarawih di Masjidil Haram saat ini tanpa harus berdesakan. Sesungguhnya mereka yang bisa salat saat ini adalah insan yang terpilih

Akun @nfarahinka juga menyatakan kekagumannya dengen mencuit "how Allah has increased their ranks. We looked down at them (cleaners, petugas masjid) but now their the ones able to pray in front of the Kaabah everyday alongside the imams while it’s closed to the mass public."

Artinya, menurut @nfarahinka bagaimana Allah telah meningkatkan pangkat mereka yang bisa salat di Masjidil Haram. Orang-orang biasanya memandang rendah pekerjaan mereka (petugas kebersihan, petugas masjid). Namun, sekarang mereka yang bisa salat di depan Ka'bah setiap hari bersama para imam saat lokasi itu justru tertutup untuk umum.

Sejumlah akun pun mencuit bahwa salat di Masjidil Haram saat Ramadan dan kondisi yang sepi merupakan definisi iri yang sesunguuhnya bagi umat muslim.

@HafiziFaezi misalnya mencuit "allahuakbar bestnya dapat tarawih di Mekah".

Jadi, apakah Anda menjadi salah satu yang iri dan ingin juga beribadah di Masjidil Haram? Berikut potret suasana salat tarawih pertama yang tampak sunyi.



Salat tarawih hanya terdiri dari 6 saf. Tampak sejumlah perugas keamanan turut berjaga.

Suasana salat tarawih pertama dalam Ramadan 1441 Hijriah di Masjidil Haram, Mekah, tampak sunyi.

Suasana salat tarawih pertama dalam Ramadan 1441 Hijriah di Masjidil Haram, Mekah, tampak sunyi. Jamaah tidak lagi melingkari Ka'bah.

Suasana salat tarawih pertama dalam Ramadan 1441 Hijriah di Masjidil Haram, Mekah, menghadap langsung ke Ka'bah.

