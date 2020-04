Ananda Sukarlan Cari Musikus yang Berpikir Out of The Box

Bisnis.com, JAKARTA - Pianis Indonesia Ananda Sukarlan mencari musikus berpikir out of the box. Hal itu disampaikan Ananda Sukarlan terkait kompetisi piano tahunan Ananda Sukarlan Award.

Kompetisi piano Ananda Sukarlan Award merupakan ajang tahunan yang telah berjalan sejak 2008.

Dalam keterangan resmi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diterima Kamis (9/4/2020) disebutkan bahwa kompetisi piano Ananda Sukarlan Award (ASA) direncanakan berlangsung pada 23 hingga 26 Juli 2020.

Event Ananda Sukarlan Award yang telah berlangsung sejak 2008 diprakarsai oleh Pia Alisjahbana. Sejak 2014 ASA telah bekerjasama dengan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Pemenang utama lomba mendapat beasiswa penuh untuk mengikuti Summer Music Course di Prancis.

ASA tidak hanya mencari pianis yang terampil dan pamer virtuositas. ASA mencari pianis yang memiliki karakter dan identitas kuat serta kualitas artistik

“Kami mencari musikus yang berpikiran out of the box, para peserta juga dinilai dari strategi pemilirahn repertoire-nya, yang akan menentukan potensi kesuksesannya di masa datang lewat roadmap yang ia desain sendiri,” ujar Ananda Sukarlan.

Selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kompetisi piano ASA 2020 juga diselenggarakan oleh Ananda Sukarlan Center, Yayasana Musik Sastra Indonesia, dan Institut Francais d’Indonesie (IFI).