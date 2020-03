Gerakan #dirumahaja Dukung Petugas Medis viral di Media Sosial

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa hari ini jagat maya diramaikan dengan tagar #dirumahaja yang bertujuan agar masyarakat mengisolasi diri secara mandiri agar memperlambat penyebaran virus corona.

Aksi tagar ini semakin direspon positif oleh masyarakat tatkala sejumlah petugas medis melakukan selfie yang bertuliskan "I stayed at work for you, you stay at home for us" atau bila diterjemahkan adalah "Saya tetap bekerja demi Anda, Anda berada di rumah demi kami."

Awalnya, gerakan ini diinisiasi oleh dokter bernama Gee Teak Sheng di Pantai Hospital Penang yang membuat unggahan di Facebook. Gerakan ini dimaksudkan agar pengerjaan atau pengobatan virus corona bisa berjalan baik dan lancar karena tidak adanya korban yang berjatuhan, petugas medis bisa menyusun tenaga untuk merawat pasien dan fokus mengobati pasien yang telah terinfeksi.

Dalam unggahan tersebut, dr Gee Teak Sheng juga memegang kertas bertuliskan tagar #StayHome dan #DudukRumah. Postingan ini sudah dibagikan lebih dari 49,000 kali.

Unggahan ini menggerakkan petugas medis di Indonesia dengan memfoto tulisan yang sama dengan menggunakan pakaian medis yang lengkap untuk mendorong masyarakat Indonesia melakukan social distancing demi mendukung petugas medis.

Gerakan ini tentu disambut baik oleh warganet Indonesia, Seperti influencer Twitter dengan akun @sheggario yang menulis "No Symptops! Please, if you can, stay at home, coz you might be carrier, who knows." atau apabila diterjemahkan "Tidak ada gejala! Please, kalau bisa berdiam diri dirumah karena bisa saja kamu pembawa virus, tidak ada yang tahu."