Ditanya Sudah Tes Virus Corona atau Belum, Trump Mengelak

Bisnis.com,JAKARTA - Dalam sebuah konferensi pers, Senin (9/3/2020), Presiden Trump memilih bungkam ketika wartawan mengkonfirmasi apakah dirinya sudah menjalani tes virus corona atau belum.

Dengan cuek, Presiden Trump menyudahi pemaparannya. Wartawan berseru: "Pak Presiden apakah Anda sudah dites?". Tidak mengindahkan pertanyaan para wartawan, Trump melenggang masuk ke dalam ruangan.

Adegan ini terekam dalam cuplikan video CGTN America yang dibagikan di Twitter pada Selasa (10/3/2020).

U.S. President Donald Trump doesn’t answer reporter questions on if he’s been tested for #covid19 #coronavirus. Vice President Pence says he has not, and will let reporters know tomorrow if Trump has. pic.twitter.com/uLIocfzVTu