Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bentrokan Polisi vs Demonstran Akhirnya Bubar Setelah 7 Jam Saling Serang

Bentrokan 7 jam antara polisi dan demonstran berakhir di tengah derasnya hujan di di Pejompongan, meski kerusakan jalan dan korban luka masih tersisa.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 22:58
Share
Demonstran dan Polisi mengakhiri bentrokan di Jalan Pejompongan dengan saling bersalaman dan tos sebelum kedua kubu pergi ke arah yang berbeda./Bisnis-Nurul Hidayat
Demonstran dan Polisi mengakhiri bentrokan di Jalan Pejompongan dengan saling bersalaman dan tos sebelum kedua kubu pergi ke arah yang berbeda./Bisnis-Nurul Hidayat

Bisnis.com, Jakarta — Bentrokan antara Polisi dan demonstran akhirnya selesai dan ditutup dengan derasnya hujan di Jalan Pejompongan Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, Kamis (28/8/2025), pihak demonstran dan Polisi menutup bentrokan itu dengan saling bersalaman dan tos, lalu kedua kubu pergi ke arah yang berbeda, meski tatapannya matanya masih saling curiga.

Bentrokan antara Polisi dan demonstran di Jalan Pejompongan berakhir setelah kedua kubu bentrok selama 7 jam mulai pukul 15.00 WIB-22.00 WIB di sepanjang Jalan Pejompongan hingga Bendungan Hilir.

Ruas jalan yang jadi medan pertempuran tersebut sebagian rusak seperti trotoar yang terangkat hingga beberapa rambu jalan rusak. Tidak hanya itu, jalanan juga masih penuh dengan batu besar hingga pecahan beling dari botol serta bekas ban dibakar demonstran.

Beberapa warga, terutama yang jalanan di depan rumahnya dijadikan medan tempur hanya bisa mengelus dada dan bersyukur bentrokan bisa berakhir dan kedua kubu saling membubarkan diri.

Namun, masih ada beberapa Polisi dan para demonstran yang harus menjalani perawatan di rumah sakit, lantaran menjadi korban ketika bentrok berlangsung selama 7 jam lamanya

Baca Juga

Sementara itu juga terpantau masih ada beberapa anggota Brimob Polri yang masih melakukan sweeping ke sejumlah jalanan menggunakan kendaraan baracuda dan motor trail di sekitaran Pejompongan hingga Bendungan Hilir.

Situasi di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, usai massa demonstran dan Polisi membubarkan diri setelah terlibat bentrokan, Kamis (28/8/2025)./Bisnis-Nurul Hidayat
Situasi di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, usai massa demonstran dan Polisi membubarkan diri setelah terlibat bentrokan, Kamis (28/8/2025)./Bisnis-Nurul Hidayat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
2 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Stasiun Karet Ditutup Akibat Demo, KAI Commuter Alihkan Penumpang ke BNI City & Sudirman

Stasiun Karet Ditutup Akibat Demo, KAI Commuter Alihkan Penumpang ke BNI City & Sudirman

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

Mobil Pejabat yang Lewat Dikejar Massa Demonstran dekat Stasiun Karet

Mobil Pejabat yang Lewat Dikejar Massa Demonstran dekat Stasiun Karet

Ojol Terlindas Rantis Brimob, Istana: Polisi Harus Sabar dan Hati-Hati Tangani Situasi

Ojol Terlindas Rantis Brimob, Istana: Polisi Harus Sabar dan Hati-Hati Tangani Situasi

Meringis Kesakitan, Emak-emak Berusaha Lerai Bentok Demonstran dan Polisi

Meringis Kesakitan, Emak-emak Berusaha Lerai Bentok Demonstran dan Polisi

Ibu Hamil Histeris Sesak Napas, Bentrok Polisi dan Pendemo Masuk Permukiman

Ibu Hamil Histeris Sesak Napas, Bentrok Polisi dan Pendemo Masuk Permukiman

Unjuk Rasa Tolak Program Transmigrasi Di Pontianak

Unjuk Rasa Tolak Program Transmigrasi Di Pontianak

Bangladesh Masih Mencekam Usai Hapus Kuota PNS Khusus, Korban Tewas 201 Orang

Bangladesh Masih Mencekam Usai Hapus Kuota PNS Khusus, Korban Tewas 201 Orang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten
Nasional
10 menit yang lalu

APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

Bentrokan Polisi vs Demonstran Akhirnya Bubar Setelah 7 Jam Saling Serang
Nasional
11 menit yang lalu

Bentrokan Polisi vs Demonstran Akhirnya Bubar Setelah 7 Jam Saling Serang

Ojol Terlindas Rantis Brimob, Istana: Polisi Harus Sabar dan Hati-Hati Tangani Situasi
Nasional
28 menit yang lalu

Ojol Terlindas Rantis Brimob, Istana: Polisi Harus Sabar dan Hati-Hati Tangani Situasi

Mobil Pejabat yang Lewat Dikejar Massa Demonstran dekat Stasiun Karet
Nasional
1 jam yang lalu

Mobil Pejabat yang Lewat Dikejar Massa Demonstran dekat Stasiun Karet

Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP
Nasional
2 jam yang lalu

Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

2

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

3

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

4

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

5

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

2

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

3

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

4

Imbas Demo, MRT Jakarta Tutup Sementara Pintu Masuk Stasiun Bundaran HI

5

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?