Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari

Pemerintah mempercepat distribusi beras subsidi hingga 30.000 ton/hari untuk stabilisasi harga dan pasokan, dengan target 1,3 juta ton hingga akhir tahun.
Akbar Evandio
Akbar Evandio
Kamis, 7 Agustus 2025 | 06:32
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat persiapan peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025). /Bisnis-Ni Luh Anggela
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat persiapan peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025). /Bisnis-Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat penyaluran beras subsidi guna mengatasi kendala distribusi yang sempat terjadi pada bulan lalu.

Zulkifli atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan, percepatan ini dilakukan menyusul peningkatan kapasitas distribusi harian yang kini mencapai 10 ribu ton beras per hari.

"Memang awalnya bulan lalu baru bisa 1.000–2.000 ton, sekarang sudah bisa 10.000 ton per hari," ujar Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dia menambahkan, pemerintah menargetkan agar kecepatan distribusi bisa ditingkatkan hingga tiga kali lipat dalam waktu dekat.

"Target kita 30.000 ton per hari," tegasnya.

Pemerintah berharap percepatan ini dapat memastikan stok beras subsidi segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan di tengah fluktuasi pangan global dan domestik.

Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah tengah menggelontorkan 1,3 juta ton beras ke pasar dalam rangka operasi stabilisasi harga, menyusul masih tingginya harga beras meskipun produksi dalam negeri mencukupi.

“Operasi pasar sudah berjalan. Insyaallah sebentar lagi harga turun,” ujar Amran.

Lebih lanjut, dia meminta masyarakat bersabar dan memberi waktu agar distribusi beras berjalan maksimal. 

“Udah, tunggu aja. Sabar. 1,3 juta ton. Berilah kesempatan,” ucapnya.

 Amran menjelaskan bahwa target penyaluran beras tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras (bansos) sebanyak 360.000 ton sebagai bagian dari intervensi jangka pendek.

“Target sampai akhir tahun kita salurkan. Tapi ada juga bansos 360.000 ton,” jelasnya.

Amran menegaskan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus dilanjutkan hingga Desember 2025, bahkan sampai pasar benar-benar jenuh.

“Kan ada SPHP. Lanjut. Lanjut sampai Desember, sampai jenuh pasar. Ini yang terbesar,” pungkas Andi Amran.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

