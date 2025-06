Awas! Iran Bakal Lakukan Ini Jika AS Berani Ikut Campur dan Bantu Israel

Iran dilaporkan telah memiliki rencana mengerikan jika AS ikut campur dalam pertempuran mereka melawan Israel.

Bisnis.com, JAKARTA - Iran dilaporkan telah memiliki rencana mengerikan jika AS ikut campur dalam pertempuran mereka melawan Israel.

The New York Times melaporkan bahwa Iran telah menyiapkan rudal dan peralatan lain untuk menyerang pangkalan AS di Timur Tengah jika Amerika Serikat bergabung dalam perang Israel melawan Teheran.

Rencana ini muncul setelah Presiden Donald Trump menyerukan "penyerahan diri sepenuhnya" Iran, dengan alasan kemungkinan membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Ya, Trump beberapa waktu lalu seolah mengatakan bahwa Ali Khamenei akan menjadi target jika serangan Iran tak kunjung dihentikan.

“Kami tahu persis di mana yang disebut “Pemimpin Tertinggi” itu bersembunyi. Ia adalah target yang mudah, tetapi aman di sana - Kami tidak akan menghabisinya (membunuhnya!), setidaknya untuk saat ini. Namun, kami tidak ingin rudal ditembakkan ke warga sipil, atau tentara Amerika. Kesabaran kami sudah menipis. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” tulis Trump di Truth Social pada hari Selasa.

Namun yang menarik, Washington belum mengonrmasi apakah akan bergabung dalam perang melawan Iran dan membantu Israel.

Laporan itu juga menyebut bahwa Iran siap menyerang pangkalan AS di Timur Tengah.

Amerika Serikat telah mengirim sekitar tiga lusin pesawat pengisian bahan bakar ke Eropa yang dapat digunakan untuk membantu jet tempur melindungi pangkalan Amerika atau untuk menyerang target Iran.