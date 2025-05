Trump Larang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing, 6.800 Pelajar Terancam Diusir

Presiden AS Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional dan memaksa mahasiswa asing yang Ada saat ini untuk pindah.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional. Dia juga memaksa mahasiswa asing yang Ada saat ini untuk pindah ke sekolah lain atau kehilangan status hukum mereka.

Melansir Reuters pada Jumat (23/5/2025), Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dalam keterangannya memerintahkan departemen untuk menghentikan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran Universitas Harvard yang berlaku untuk tahun ajaran 2025-2026.

Dalam pernyataan itu, langkah pemerintah AS dilakukan setelah Harvard menolak memberikan informasi yang diminta Noem tentang beberapa pemegang visa pelajar asing di Harvard. Noem menuduh Harvard mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China.

"Merupakan hak istimewa, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari biaya kuliah yang lebih tinggi untuk membantu menambah dana abadi mereka yang bernilai miliaran dolar," kata Noem dalam sebuah pernyataan.

Dalam suratnya kepada universitas tersebut, Noem memberikan Harvard kesempatan untuk mendapatkan kembali sertifikasinya dengan menyerahkan sejumlah besar catatan tentang mahasiswa asing dalam waktu 72 jam, termasuk video atau audio aktivitas protes mereka dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, Harvard mengatakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump - yang berdampak pada ribuan mahasiswa - adalah ilegal dan merupakan bentuk pembalasan.

Harvard menyebut tindakan pemerintah itu melanggar hukum dan mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk mendidik mahasiswa asing.

"Tindakan balasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kita, serta merusak misi akademis dan penelitian Harvard," kata universitas tersebut dalam sebuah pernyataan.

Anggota Kongres Demokrat mengecam pencabutan tersebut, dengan Perwakilan AS Jaime Raskin menyebutnya sebagai serangan yang tidak dapat ditoleransi terhadap independensi dan kebebasan akademis Harvard. Dia mengatakan itu adalah pembalasan pemerintah atas penolakan Harvard sebelumnya terhadap Trump.

Trump telah membekukan hibah federal untuk Harvard senilai sekitar US$3 miliar dalam beberapa minggu terakhir, yang menyebabkan universitas tersebut menuntut untuk mengembalikan dana tersebut.

Keputusan tersebut menandai peningkatan signifikan kampanye pemerintahan Trump terhadap universitas elit Ivy League di Cambridge, Massachusetts, yang telah muncul sebagai salah satu target institusional Trump yang paling menonjol.

Menurut data internal Harvard, universitas tersebut memiliki hampir 6.800 mahasiswa internasional pada tahun ajaran 2024-2025, yang merupakan 27% dari total mahasiswa yang ada.

Pada tahun 2022, warga negara China merupakan kelompok mahasiswa asing terbesar, yakni sebanyak 1.016, menurut data universitas. Setelah itu, ada mahasiswa dari Kanada, India, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Australia, Singapura, dan Jepang.

Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dalam gugatan terpisah terkait upaya Trump untuk mengakhiri status hukum ratusan mahasiswa asing di seluruh AS, seorang hakim federal memutuskan bahwa pemerintah tidak dapat mengakhiri status mereka tanpa mengikuti prosedur regulasi yang tepat. Belum jelas bagaimana putusan itu akan memengaruhi tindakan terhadap Harvard.

Selama wawancara dengan "The Story with Martha MacCallum" di Fox News, Noem ditanya apakah dia mempertimbangkan langkah serupa di universitas lain, termasuk Universitas Columbia di New York.

"Tentu saja, kami mempertimbangkannya. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi setiap universitas lain untuk bertindak lebih baik," ujar Noem

Trump Menyasar Universitas

Trump mulai menjabat pada bulan Januari dengan janji untuk melakukan tindakan keras terhadap imigrasi secara menyeluruh. Pemerintahannya telah mencoba mencabut visa pelajar dan kartu hijau bagi pelajar asing yang berpartisipasi dalam protes pro-Palestina.

Dia telah melakukan upaya luar biasa untuk merombak perguruan tinggi dan sekolah swasta di seluruh AS, dengan mengklaim bahwa sekolah-sekolah tersebut menumbuhkan ideologi anti-Amerika, Marxis, dan "kiri radikal". Dia mengkritik Harvard karena mempekerjakan tokoh Demokrat terkemuka untuk posisi pengajar atau pemimpin.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS mengatakan bahwa mereka akan menghentikan hibah federal senilai US$60 juta lebih lanjut untuk Harvard karena gagal mengatasi pelecehan antisemit dan diskriminasi etnis.

Dalam pengaduan hukum yang diajukan awal bulan ini, Harvard mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memerangi antisemitisme dan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kampusnya aman dan ramah bagi mahasiswa Yahudi dan Israel.

Aaron Reichlin-Melnick, seorang peneliti senior di American Immigration Council, sebuah kelompok advokasi pro-imigrasi, mengatakan tindakan terhadap program visa mahasiswa Harvard secara tidak perlu menghukum ribuan mahasiswa yang tidak bersalah.

"Tidak seorang pun dari mereka melakukan kesalahan, mereka hanya korban tambahan bagi Trump," katanya di situs media sosial Bluesky.