Prabowo Dijadwalkan Buka Sidang Ke-19 PUIC di DPR Malam Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan membuka Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan hadir ke agenda yang digelar malam ini pukul 19.30 WIB, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (14/5/2025).

Sidang ke-19 PUIC ini merupakan forum internasional yang mempertemukan para ketua dan anggota parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Sebagaimana diketahui, DPR RI mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang tersebut, yang berlangsung pada 12 hingga 15 Mei 2025. Forum ini akan dihadiri oleh para Ketua dan Anggota Parlemen dari negara-negara anggota PUIC serta sejumlah negara dan organisasi pengamat,” jelas Yusuf lewat pesan teks.

Lebih lanjut, Yusuf menegaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan sidang merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat solidaritas dan kerja sama antarnegara anggota OKI, khususnya melalui jalur diplomasi antarparlemen.

“Kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan sidang merupakan bentuk dukungan dan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), khususnya melalui jalur diplomasi parlemen,” pungkas Yusuf.