Ribuan Polisi Pengamanan Event PUIC Tidak Dilengkapi Senjata Api

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, Jakarta — Polres Metro Jakarta Pusat memastikan ribuan personilnya yang berjaga di event The 19th Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) tidak bawa senjata api.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan total ada 1.146 personil gabungan yang akan mengamankan event tersebut pada hari ini Senin (12/5/2025) di Gedung DPR/MPR.

Susatyo menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan secara ketat, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. Dia menilai salah satu pendekatan humanis itu adalah ribuan personil yang mengamankan tidak dilengkapi senjata api.

"Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api. Ini bentuk komitmen kami menjaga suasana tetap kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh tamu dari negara sahabat," tuturnya di Jakarta, Senin (12/5).

Dia juga mengatakan bahwa pengamanan yang diberikan Polri tidak hanya di lokasi utama sidang, tetapi juga mencakup rute kedatangan tamu negara, area penginapan, dan titik-titik strategis lainnya di kawasan Senayan.

“Kami sudah petakan semua potensi kerawanan, dari lalu lintas, unjuk rasa, hingga gangguan non-fisik seperti siber. Semua kami antisipasi bersama instansi terkait,” katanya.

Menurut dia, pengamanan skala besar ini bukan hanya tentang keamanan, tapi juga mencerminkan wajah Indonesia di mata dunia.

“Ini bukan sekadar tugas pengamanan. Ini tentang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, tertib, dan bisa dipercaya sebagai tuan rumah acara internasional. Karena itu, kami instruksikan seluruh jajaran untuk bekerja dengan hati, menjaga etika, dan mengedepankan sikap profesional,” ujarnya.